Ieri 11 marzo è andata in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto protagoniste Antonella Elia e Licia Nunez, le quali hanno dato vita ad un vivace botta e risposta. In particolare, l'attrice non ha gradito lo scherzo fatto da Adriana Volpe, tanto da scontrarsi sia con quest'ultima e la fidanzata di Pietro Delle Piane durante la diretta di ieri.

Licia Nunez contro Adriana Volpe al GF Vip

Ennesimo episodio increscioso all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Licia Nunez e Antonella Elia si sono rese protagoniste di una violenta lite nel corso della diretta di ieri 11 marzo su Canale 5.

Tutto è iniziato, quando l'attrice ha dimostrato di non aver gradito l'imitazione che Adriana Volpe ha fatto nei suoi confronti. Un momento goliardico, che ha suscitato la reazione della concorrente del GF Vip, la quale è scoppiata in una valle di lacrime in confessionale. Durante l'ultima diretta, Licia si è confrontata con l'ex volto di Rai 2, affermando tali parole: 'Tu parli degli effetti delle parole e io mi riferisco proprio a questo. Il mio sentire conta qualcosa o no?'. Inoltre, ha affermato di essere rimasta scossa, quando la Volpe ha raccontato di aver subito un aborto spontaneo.

La Nunez, a questo punto, ha rivelato di aver perso un figlio nel 2003, tanto che un ricordo della Volpe ha mandato in frantumi una settimana. Per questo motivo, ha confessato di aver chiesto l'aiuto di uno psicologo all'interno del Reality Show.

Licia furiosa con Antonella Elia al Grande Fratello Vip: 'Vergognati'

Confessioni, che hanno toccato Adriana Volpe, la quale ha cercato di porgere le sue scuse a Licia, in quanto non era sua intenzione di offenderla con l'imitazione, a cui era presente anche Antonella Elia, con la quale non parlava da 9 giorni.

Di qui, la reazione dell'ex valletta di Mike Bongiorno non si è fatta attendere, tanto da prendere le difese della Volpe. La donna, infatti, ha accusato la Nunez di aver studiato tutto a tavolino con queste parole: 'Quale donna non ha perso un figlio Alfonso?'.

Frase, che ha suscitato l'ira funesta della bionda concorrente del Grande Fratello Vip, che si è scagliata come una furia contro di lei. In particolare, l'attrice de 'Le Tre Rose di Eva' ha detto che non si deve permettere di mettere becco su una faccenda così delicata, tanto da sentenziare: 'Vergognati!

per le cose che stai dicendo, mi fai venire la nausea'. Una nuova scena incresciosa, che vede ancora una volta coinvolta l'Elia, già al centro delle polemiche per alcune sue frasi contro la menopausa, dette durante un diverbio con Valeria Marini dentro la casa più spiata d'Italia.