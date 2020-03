Dopo aver appassionato i telespettatori con le avventure dell'amato parroco e aver subito diverse variazioni di palinsesto, la popolare fiction Don Matteo 12 giungerà alla conclusione. Le anticipazioni della decima ed ultima puntata in programma su Rai 1 il 19 marzo 2020, raccontano che Don Matteo potrebbe essere pronto per fare carriera nel mondo ecclesiastico, su richiesta di sua santità in persona. Nello specifico, il papa inviterà lo storico prelato a lasciare Spoleto per diventare cardinale.

Marco Nardi invece, avrà il presentimento che Sergio La Cava non sia stato del tutto sincero con la capitana Anna Olivieri. Il PM punterà il dito contro l’ex galeotto accusandolo di essere il responsabile di un omicidio, quando lo stesso ritroverà un cadavere all’interno della sua abitazione.

Trama episodio finale: il PM Nardi sospetta di Sergio

Il decimo ed ultimo appuntamento della serie televisiva che potrebbe chiudere i battenti in modo definitivo nonostante gli ascolti positivi, si preannuncia ricco di colpi di scena.

Dagli spoiler dell’episodio in onda sulla rete ammiraglia Rai giovedì 19 marzo 2020 in prima tv assoluta ed intitolato “Non desiderare la roba d’altri”, si evince che Sergio farà una macabra scoperta nella sua stessa dimora. In particolare l’ex galeotto dopo essersi innamorato di Anna, troverà un corpo senza vita e non saprà dare nessuna informazione alle autorità sul terrificante ritrovamento. Il La Cava con la sua reazione susciterà parecchia perplessità al PM Nardi, che arriverà a sospettare che il suo rivale in amore potrebbe essere coinvolto con la morte della vittima.

Don Matteo riceve una proposta, Pippo, Nino e Natalina attendono l’arrivo del Nunzio Apostolico

Mentre la capitana Olivieri crederà nell’innocenza della sua nuova fiamma, Marco farà delle indagini su Sergio con la speranza di riuscire a far luce sul recente delitto. Intanto nella vita di Don Matteo ci sarà una svolta sorprendente, poiché riceverà la proposta per diventare cardinale della curia romana direttamente dal papa.

Il sacerdote di Spoleto si mostrerà abbastanza combattuto, quando tutti coloro che lo vogliono bene cercheranno di convincerlo a non andarsene via. Disposti a fare qualsiasi cosa per non perdere Don Matteo, gli abitanti troveranno un escamotage. Scendendo nel dettaglio Pippo, Nino e Natalina attenderanno l’arrivo del Nunzio Apostolico, quando sapranno che dovrà valutare la candidatura del loro adorato prete. La partenza di Don Matteo quindi rischierà di essere messa a repentaglio, a causa dei suoi amici che avranno intenzione di fargli fare una pessima figura.