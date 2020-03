Ieri sera, mercoledì 11 marzo, Emma Marrone ha pensato di chiamare l'amica e collega Alessandra Amoroso con una diretta su Instagram. Alessandra, però, non si è resa conto di essere dinnanzi a undicimila utenti ed ha scambiato il collegamento per una telefona su Whatsapp. La gaffe è diventata improvvisamente virale sui social ed è riuscita a strappare qualche sorriso, nonostante non sia un periodo molto semplice per l'Italia e per il mondo intero.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso divertono gli utenti su Instagram

Emma Marrone ha iniziato la diretta di Instagram dichiarando: "Io ceno presto, anzi stasera ho cenato anche tardi. Io mangio alle sette". Alessandra Amoroso, inconsapevole della diretta, ha detto all'amica che aveva paura di non riuscire a rispondere perché doveva andare in bagno. A quel punto, la Marrone ha chiesto ad Alessandra: "Ale, tu hai capito che non siamo solo io e te, no?". La cantante salentina è scoppiata a ridere e l'amica ha aggiunto: "Ale siamo in diretta su Instagram, ma sei seria?".

Poi, Alessandra ha chiesto stupita dalla situazione creata: "C'è molta gente?" La risposta della Marrone è stata piuttosto ironica: "Al momento mi segnala undici mila, però secondo me ce ne sono molti di più". Alessandra ha replicato cadendo dalle nuvole: "In realtà non ho mai fatto le dirette su Instagram". Emma ha poi spiegato all'amica che non l'ha chiamata privatamente su Whatsapp e che quindi c'erano molte altre persone collegate.

A quel punto, la cantante di Vivere a colori ha concluso la chiamata dichiarando all'amica: "Ah ok, allora ci sentiamo dopo. Buona serata, ciao a tutti!".

La lunga amicizia tra Marrone e Alessandra Amoroso

Emma Marrone e Alessandra Amoroso si sono conosciute ad Amici di Maria De Filippi nel 2009. Nonostante abbiano vissuto l'esperienza del talent in squadre differenti, sono diventate amiche inseparabili.

Alessandra, inoltre, è stata la prima ad abbracciare Emma dopo che ha trionfato nel programma. Le due amiche hanno poi tenuto un concerto all'Arena di Verona, al termine del circuito Big del talent show. Un'altra esperienza che le due hanno condiviso insieme è stata quella di Sanremo 2012, dove hanno duettato mostrando grande complicità e stima reciproca. Nonostante i rumor sulla fine della loro amicizia, le due cantanti hanno continuato a dimostrare che nulla le può dividere. Per di più, in occasione della rottura tra Alessandra e il suo compagno Stefano Settepani, le due si sono unite ancora di più diventando grandi confidenti.

Non è detto, quindi, che ci sia sempre invidia e rivalità tra donne, a volte possono nascere amicizie speciali che durano diversi anni.