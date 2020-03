Valeria Marini è sicuramente una delle attuali protagoniste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, la concorrente si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Fernanda Lessa, rivelando di essere stufa del comportamento di Antonella Elia, tanto da minacciare di abbandonare la Casa di Cinecittà.

Valeria Marini minaccia di abbandonare la casa del Gf Vip

La convivenza tra Valeria Marini e Antonella Elia sembra essere arrivata al punto di non ritorno, nonostante cerchino di frequentare ambienti diversi della casa del Grande Fratello Vip.

La più esasperata della situazione è apparsa la Valeriona Nazionale, che parlando con Fernanda Lessa ha rivelato di voler abbandonare il gioco: "Non ce la faccio, questa aggressione mi umilia molto. Mi mettete in nomination e me ne vado: punto" Inoltre, la donna ha affermato di essere stremata dalle vere e proprie persecuzioni ricevute gratuitamente da Antonella, dichiarando queste parole: "O esce la verità, cioè che questa perseguita tutti, oppure me ne vado!" La Lessa, presente allo sfogo, ha tentato di placare l'ira della Marini, convincendola che l'atteggiamento dell'ex soubrette di Mike Buongiorno è studiato a tavolino.

Valeria si sfoga con Fernanda Lessa su Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Valeria ha dimostrato di essere stanca di Antonella Elia nel corso della giornata di ieri 8 marzo nella Casa del Grande Fratello Vip. In particolare, la primadonna del Bagaglino si è sfogata con Fernanda in veranda, rivelando di non sopportare gli sguardi minacciosi che le lancerebbe l'ex soubrette, dichiarando di essere certa che l'Elia la stia provocando per costringerla ad abbandonare il Reality Show di Canale 5.

La Lessa, infatti, ha ammesso di esserci già passata, visto le numerose liti che hanno avuto durante il loro percorso nella casa più spiata d'Italia.

Solo pochi giorni, la brasiliana aveva accusato il Gf Vip di proteggere la concorrente dopo un ennesimo scontro con la rivale nel corso dell'ultima diretta di lunedì 2 marzo. Nel frattempo, Valeria ha dimostrato di avere i nervi alle stelle, tanto da scagliarsi come una furia contro Asia Valente, colpevole di aver lasciato un piatto contente del cibo sul piano della cucina.

Di qui, la risposta stizzita della giovane influencer: "Questa è pazza. Non sei mica mia madre". La Marini abbandonerà davvero la Casa? In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova diretta del programma di Alfonso Signorini è prevista per mercoledì 11 marzo 2020 su Canale 5, dove si prevedono alcuni cambiamenti a causa dell'emergenza sanitaria.