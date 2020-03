Volano forti critiche all'interno del Grande Fratello Vip. Paola Di Benedetto, Sossio Aruta e Antonella Elia si sono ritrovati nella camera da letto, dove hanno commentato il percorso di Licia Nunez all'interno del Reality Show. I tre inquilini, non si sono certo risparmiati, tanto da affermare che l'attrice è invisibile, nonostante sia determinata a raggiungere la vittoria.

Paola Di Benedetto e Sossio Aruta contro Licia Nunez: 'È stata inesistente'

Ormai mancano pochi giorni alla semifinale della quarta travagliata edizione del Grande Fratello Vip.

I concorrenti della casa più spiata d'Italia stanno iniziando a pensare alla strategia da mettere in atto per tentare di vincere il montepremi finale. Paola Di Benedetto e Licia Nunez hanno dimostrato di voler arrivare alla vittoria con ogni mezzo a loro disposizione. Per questo motivo, le gieffine stanno studiando nuove alleanze e rivalutando vecchie amicizie.

A tal proposito, Paola, Sossio Aruta e Antonella Elia hanno avuto una lunga conversazione nel cuore della notte, dove hanno parlato delle mosse studiate da Licia per arrivare sul podio.

Durante la chiacchierata, l'influencer ha dichiarato che si farà quattro risate, qualora l'attrice arrivasse in finale. Parole condivise da Sossio, il quale ha sentenziato queste testuali parole: "Finché io ero da casa lei è stata inesistente, tranne che per l’intreccio con le ex fidanzate".

Antonella Elia si scaglia contro Licia

Sossio e Antonella Elia hanno dimostrato di non tollerare la presenza di Licia all'interno della casa di Cinecittà.

In particolare, la rivale di Valeria Marini ha commentato le frasi, dette dai suoi due amici nel cuore della notte di ieri 29 marzo. Antonella, infatti, ha affermato di aver dato visibilità all'attrice grazie alle sue litigate, tanto da sentenziare perentoria: "E' inesistente". Parole, che hanno suscitato la reazione di Paola, che ha lanciato una freccia a favore dell'attrice pugliese. La donna, infatti, ha detto di non concepire l'atteggiamento avuto fino a questo momento da quest'ultima, nonostante sia molto determinata ad arrivare alla finale come Antonio.

La Di Benedetto, feroci critiche contro Antonio Zequila

Nel corso della chiacchierata notturna, la Di Benedetto, la Elia e Aruta hanno espresso un'opinione anche sul percorso di Antonio Zequila. A tal proposito, l'influncer ha affermato di non volerlo tra i finalisti, visto che ha avuto molte cadute di stile all'interno del programma di Alfonso Signorini. Chissà se Er Mutanda e Licia riusciranno ad accedere alla finale prevista per mercoledì 8 aprile? In attesa di saperlo, si ricorda che le vicende degli inquilini posso essere viste 24 ore su 24 su Mediaset Extra, il canale 55 del digitale terrestre.