Le trame delle puntate de La Promessa, andate in onda di recente in Spagna, rivelano che Alonso minaccerà di cacciare Curro dalla tenuta a causa della scoperta della sua vera identità, tuttavia, lui non vorrà andarsene e si farà assumere come valletto. Una decisione che il ragazzo prenderà perché determinato a scoprire la verità sulla morte di Jana.

Alonso vuole cacciare Curro da La Promessa

La stampa rivelerà che Curro è in realtà figlio di Alonso. Il marchese, già in grave difficoltà per l'arresto di Cruz, cercherà di arginare il problema, chiedendo aiuto a Leocadia.

La donna gli consiglierà di allontanarsi da Curro, facendogli presente che il re ha minacciato di togliergli il titolo nobiliare. Alonso deciderà di cacciare suo figlio dalla tenuta per evitare la bancarotta.

Leocadia sarà felice per la scelta di Alonso, soprattutto perché contraria alla frequentazione iniziata tra sua figlia Angela e Curro. Tuttavia, la storyline subirà una svolta quando il ragazzo accetterà di diventare un semplice valletto pur di rimanere alla tenuta e indagare sulla morte di Jana.

Curro diventa nuovo valletto, Catalina e Manuel sorpresi

Curro si alleerà con Pia, che come lui sarà decisa a scoprire la verità su quanto successo a Jana. Allo stesso tempo, la scelta del ragazzo susciterà i dubbi di Catalina e Manuel, i quali cercheranno di capire per quale motivo abbia voluto unirsi allo staff de La Promessa.

Curro diventerà così il protagonista assoluto delle nuove puntate della soap, in seguito all’uscita di scena di Jana. Il giovane dovrà guardarsi le spalle da Leocadia, la quale farà di tutto pur ostacolare la sua storia d'amore con Angela. La donna sembrerà intenzionata ad avvicinare sua figlia a Manuel, diventato nuovamente vedovo.

Curro ha salvato Martina dal sanatorio

Cosa è accaduto nelle puntate de La Promessa andate in onda attualmente in Italia? Curro si è precipitato a salvare Martina, che è stata rinchiusa in sanatorio per volere di Ayala, che ha minacciato di denunciarla per tentato omicidio. Curro ha raggiunto la struttura, dove ha preso Martina e l'ha portata in un posto sicuro.

Una volta tornato alla tenuta, Curro ha scoperto che Martina ha creato tensione all'interno della famiglia. Alonso e Cruz sono apparsi in ansia per la nipote, volendo sapere dove si trovasse. Anche nelle cucine i domestici sono apparsi preoccupati per la figlia di Margarita. L'unica a vederla in maniera diversa è stato Santos, che ha detto di non avere interesse nel sapere cos'è successo alla ragazza.