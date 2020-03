Ieri, 15 marzo, al Grande Fratello VIP, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta hanno avuto una lite molto pesante. La ragazza ha accusato il suo coinquilino di essere solito depilarsi in ogni posto della casa, cosa che la innervosisce parecchio. In seguito, però, i toni si sono alterati nel momento in cui Aruta ha creduto che la sua compagna d'avventura avesse insinuato che lui fosse solito recarsi al Lido Mappatella e fosse quindi un cafone.

Sossio si è sentito profondamente offeso da tali parole, al punto da scagliarsi contro la sua interlocutrice.

L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo avergli risposto a tono, ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime. A consolarla ci hanno pensato Valeria Marini e Patrick Pugliese.

La lite tra Sossio e Teresanna

Sossio e Teresanna hanno avuto una lite accesissima a causa di qualche piccola frase fuori posto. Stando a quanto emerso dai filmati presenti su Mediaset Play sembra che Aruta abbia creduto che la sua coinquilina gli avesse dato involontariamente del cafone per recarsi al mare al Lido Mappatella.

L'ex tronista, però, ha negato di aver lanciato questa frecciatina al calciatore e i toni si sono alterati nel giro di poco tempo. Ad un certo punto dello scontro, però, la napoletana ha dato del "tamarro" al suo interlocutore generando la sua ira. Il protagonista, infatti, si è alzato in piedi e le ha detto di smetterla di comportarsi come se provenisse da una famiglia reale.

Lo sfogo di Teresanna dopo la discussione

A quel punto sono intervenuti anche gli altri coinquilini nella speranza di placare gli animi. Ad ogni modo, dopo la sfuriata da parte di entrambi, Teresanna ha avuto un crollo e si è isolata nel giardino a piangere. A quel punto si è avvicinata Valeria Marini, che le ha chiesto cosa fosse accaduto. La Pugliese, in un primo momento, ha provato a glissare il discorso, in seguito si è aperta con la showgirl.

L'ex volto del talk show di Maria De Filippi ha ribadito che Sossio si fosse completamente impressionato, perché lei non stava parlando di lui. La ragazza, tra le lacrime, ha detto di essere rimasta profondamente delusa non tanto dalla discussione in sé quanto, piuttosto, dai toni adoperati dal napoletano.

Sossio si scuserà per i toni?

Nel corso dello sfogo, la Marini si è schierata dalla parte della ragazza cercando di farle sentire tutto il suo appoggio. Patrick, invece, ha cercato di mediare dicendo che entrambi avessero esagerato con i toni. Ma se Teresanna è apparsa provata da quanto accaduto, lo stesso non può dirsi per Sossio.

Nella notte, infatti, alcuni coinquilini gli hanno chiesto di scusarsi con la donna per i toni esasperati. Non ci resta che attendere per capire se lo farà.