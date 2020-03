Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, protagonista del primo pomeriggio di Canale 5. Le trame spagnole in onda dal 16 al 20 marzo sull'emittente La 1, rivelano che il commissario Mendez arresterà Genoveva Salmeron per la morte di Marcia. Felipe Alvarez Hermoso, invece, riuscirà a far scarcerare Cesareo, mentre Arantxa tornerà ad Acacias 38.

Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Felipe vuole la scarcerazione di Cesareo

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2020 su La 1, rivelano che Cesareo ammetterà dinnanzi a Felipe di non credere che Santiago sia implicato nella morte di Ursula.

Per questo motivo, l'avvocato chiederà al commissario Mendez di rimetterlo in libertà. Qui, l'uomo di legge apparirà molto dispiaciuto per il guardiano, nonostante creda che abbia rubato la medaglia. Laura, invece, rivelerà all'Alvarez Hermoso che Genoveva e Santiago avevano avuto un brutto litigio. A tal proposito, la Salmeron dimostrerà di essere preoccupata per la sua nuova serva, tanto da credere che nasconda un segreto.

Camino scompare nel nulla

Emilio, nel frattempo, informerà Felicia che non ci sarà alcun matrimonio con Ildelfonso.

A tal proposito, Camino scomparirà nel nulla come Arantxa prima delle nozze di Cinta e il fidanzato. In questo frangente, signori e servitori si daranno un gran d'affare per acquistare i doni per i due prossimi matrimoni. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ildelfonso riuscirà a rintracciare la promessa sposa, che ammetterà di non aver passato la giornata con le suore, sebbene non voglia rinunciare a sposarlo.

Infine, Bellita accoglierà Julio in casa sua come se fosse suo figlio.

Una Vita spoiler spagnoli: il commissario Mendez arresta Genoveva per la morte di Marcia

Gli spoiler spagnoli di Una Vita, in onda tra un anno su Canale 5 a causa della differenza di messa in onda con la Spagna, rivelano che Casilda riceverà una missiva, che la lascerà senza parole. Il commissario Mendez, invece, deciderà di rilasciare Cesareo.

Qui, l'uomo informerà Felipe di aver visto Genoveva aggirarsi nel luogo in cui è stata assassinata Marcia. L'uomo di legge, a questo punto, non potrà fare altro che arrestare la vedova di Samuel, che incolperà il marito della sua detenzione. In carcere, la donna si rifiuterà di rispondere alle domande di Mendez, mentre l'Alvarez Hermoso rimarrà sbalordito quando vedrà Javier Velasco seduto davanti a lei.

Antonito in difficoltà con il figlio

Antonito, invece, ammetterà che prendersi cura di suo figlio è la casa più difficile, che abbia mai fatto, tanto da gettare la spugna. Per questo motivo, il Palacios cercherà di convincere Lolita a sollevarlo dagli obblighi genitoriali, sebbene invano.

Infine, Arantxa apparirà di sorpresa durante le doppie nozze tra Cinta ed Emilio e Camino e Ildelfonso.