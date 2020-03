Continua la guerra tra Antonella Elia e Valeria Marini all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, la soubrette stellare si è sfogata con Antonio Zequila al termine della diretta di ieri 11 marzo, in cui è stata nuovamente accusata dalla rivale di essere una persona ipocrita. Per questo motivo, la donna ha riferito di non voler avere più niente a che fare con lei.

Antonella Elia attacca Valeria al Gf Vip: 'Mi fa un po' pena'

Valeria Marini e Antonella Elia sono state ancora una volta le indiscusse protagoniste della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 11 marzo su Canale 5.

In dettaglio, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha accusato la Valeriona Nazionale di provocarla, dichiarando così: 'Mi sta sempre addosso e mi fa anche un po' pena. Mi dispiace vederla così disperata''. Dichiarazioni, dette dopo che la showgirl stellare aveva dichiarato di non voler più litigare con lei, visto che ci sono cose più importanti.

Di qui, la risposta secca dell'Elia, che ha accusato la rivale di essere un'ipocrita. A stemperare i tuoni, è intervenuto Alfonso Signorini, il quale ha detto che entrambe le inquiline del Gf Vip hanno due caratteri molto forti, tanto da essere soggette a prendere fuoco facilmente.

Del parere opposto è stato l'ex calciatore, Sossio Aruta, che ha riferito di non poterne più delle loro discussioni, tanto da esclamare: 'Non se ne può più'.

Valeria Marini si sfoga con Antonio Zequila dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Valeria Marini si è recata in veranda dove si è lasciata andare ad uno sfogo con Antonio Zequila. Qui, la showgirl ha detto che con Antonella non litigherà mai più, tanto da credere che i fan del Reality Show siano dalla sua parte dopo la visione dei montaggi.

La donna, infatti, ha affermato: "Per me non esiste più, annientata con questa storia". Di qui, la reazione di Antonio, il quale ha detto di aver paura che l'Elia prenda di mira anche lui, tanto da sperare nella sua uscita al televoto della prossima settimana. La donna, infatti, rischia di essere eliminata dopo essere stata nominata dalla maggior parte dei concorrenti del reality show.

Poi, la Marini ha espresso il suo parere sul comportamento assunto da Adriana Volpe durante l'ultima diretta.

In particolare, la soubrette stellare ha confessato che la conduttrice ha sbagliato ad accusarlo di aver poco tatto con il genere femminile, dopo aver rivelato di aver avuto un flirt con lui. Riusciranno i concorrenti a trovare la serenità all'interno della casa del Gf Vip? In attesa di saperlo, si ricorda che si possono seguire le loro gesta sul canale 'Mediaset Extra' del digitale terrestre.