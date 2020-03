Gli spoiler della soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, gli abitanti di Puente Viejo dovranno affrontare un nuovo triste lutto: Meliton, infatti, verrà improvvisamente ucciso. In seguito Garcia Morales si lascerà scappare una confessione assai importante. Successivamente si scoprirà che Fernando Mesia è sopravvissuto all'esplosione messa in atto da Maria. Di seguito i dettagli delle anticipazioni de Il Segreto.

Il Segreto: Meliton perde la vita

Carmelo, Mauricio, Severo e Meliton vivranno un'esperienza terribile e inaspettata: verranno presi di mira da un tiratore sconosciuto, il quale improvvisamente aprirà il fuoco contro di loro. Meliton si separerà dal resto del gruppo, ma si ritroverà in una brutta situazione: purtroppo verrà ucciso. Successivamente gli abitanti di Puente Viejo saranno notevolmente sconvolti per la dipartita di Meliton. Intanto Carmelo, anche lui sconvolto dall'uccisione di quest'ultimo, porgerà diverse domande a Garcia Morales.

Quest'ultimo si sentirà alquanto pressato e si lascerà scappare un'improvvisa confessione: dirà di essere lo zio di Maria Elena Casado De Brey, ovvero la donna che ha perso la vita durante il giorno del suo matrimonio con Fernando Mesia.

Spoiler Il Segreto: Fernando Mesia è vivo

Prudencio sarà assai felice e soddisfatto per essersi finalmente sposato con Lola, ma purtroppo non avrà il tempo utile per festeggiare il lieto evento.

L'uomo si ritroverà ad affrontare una nuova e complicata sfida: l'usuraio Pablo Armero chiederà a Prudencio di riscuotere il denaro per il prestito di Dionisio ad Arsenio. Nel frattempo Raimundo, Severo e Carmelo scopriranno che il sottosegretario Garcia Morales conosceva già Fernando, ancor prima del suo arrivo in paese. Successivamente in paese tutti gli abitanti avranno la conferma che il Mesia in realtà è ancora vivo: l'uomo è riuscito a sopravvivere all'esplosione ordita da Maria e non vede l'ora vendicarsi di tutti quanti.

Fernando, infatti, porterà via all'improvviso i figli di Maria dal collegio, così Raimundo e Carmelo andranno immediatamente a cercarli.

Nell'attesa che vadano in onda i nuovi episodi de Il Segreto, è possibile rivedere alcune delle puntate già trasmesse in televisione. Il tutto è disponibile sulla piattaforma in streaming Mediaset Play. Per usufruire della visione basta semplicemente registrarsi. Il sito dedicato, oltre agli episodi de Il Segreto, offre altri contenuti interessanti, come i video relativi ai personaggi e alle trame della soap opera spagnola.