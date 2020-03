Chi segue Uomini e donne non avrà di certo dimenticato Leonardo Greco, l'ex tronista che alla fine del suo travagliato percorso in tv scelse Diletta. In questi giorni il trentasettenne si trova all'ospedale Sacco di Milano: non riesce a respirare senza che gli venga somministrato l'ossigeno e la sua sintomatologia pare essere purtroppo molto grave. Come ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram, è stato sottoposto a due tamponi per verificare la presenza di Coronavirus con esito negativo ed è in attesa dei risultati di un terzo esame in quanto le sue condizioni di salute sembrano non migliorare.

Leonardo ai fan: 'Ho le lacrime agli occhi'

Leonardo Greco sta molto male: l'ex tronista della stagione 2010/2011 del trono classico di Uomini e Donne si trova attualmente ricoverato all'ospedale Sacco di Milano dove necessita di cure assidue. Nonostante la condizione sia critica, è stato il trentasettenne stesso a rivolgersi direttamente ai suoi numerosi follower usando il suo profilo Instagram per metterli in guardia e stare attenti. I sintomi sono gravi e lui pare estremamente preoccupato per la situazione che non migliora.

'Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco...mentre scrivo ho le lacrime agli occhi', ha scritto Leonardo premettendo di essere sempre stato una persona iperattiva e salutista che pratica costantemente sport. 'Ho una polmonite interstiziale... Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid19 entrambi risultano negativi...Me ne hanno fatto un terzo questa mattina', ha proseguito Greco che non ha nascosto la sua preoccupazione a tutti coloro che lo seguono con molto affetto.

Leonardo, che è papà di un bimbo, è giovane e un tipo molto atletico ma è costretto attualmente in un letto d'ospedale in attesa di capire bene da cosa sia scaturita la sua polmonite.

L'appello di Leonardo: 'Non è uno scherzo'

'Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo, non si ammalano solo “i vecchi”', ha poi scritto ancora Leonardo Greco. L’ex tronista UeD ha voluto così mettere in guardia tutti coloro che in questo momento non riescono a comprendere quanto drammatica sia la situazione.

Greco è davvero in ansia.

L'appello di Leonardo si aggiunge a tutti quelli che si moltiplicano in rete e in tv negli ultimi giorni. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno infatti invitato gli italiani a stare a casa. Lo stesso ha fatto l'ex tronista di Uomini e Donne. Adesso si dovrà attendere l'esito del terzo tampone, ma sta di fatto che Leonardo avrà bisogno di cure mediche. Numerosi i commenti di auguri ricevuti dal giovane che di certo non mancherà di aggiornare i fan circa il suo stato di salute.