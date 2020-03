Ha avuto luogo ieri, martedì 3 marzo, una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Giovanna Abate è stata capace, ancora una volta, di catturare l'attenzione del pubblico in studio e dei suoi corteggiatori dimostrando di avere le idee chiare sul tipo di ragazzo che desidera al suo fianco. Se Sammy, ex corteggiatore di Temptation Island, pare aver incuriosito da subito la bella tronista, quest'ultima si è detta interessata a Stefano che è capace di regalarle dei brividi.

Stefano cattura l'attenzione della Abate

Lo spazio della registrazione di Uomini e donne dedicato a Giovanna Abate si è aperto con la spiegazione della tronista circa il motivo per cui ha deciso di non portare in studio Alessandro Graziani, secondo quanto riporta IlVioclodelleNews. A detta di Giovanna, la dichiarazione del ragazzo non le è apparsa sincera e la sua tesi è stata avvalorata del fatto che in nessuna occasione il ragazzo si è alzato per ballare con lei. Alessandro ha cercato di giustificarsi: si è detto dispiaciuto se il suo modo di fare non è apparso sincero ma lui ha detto di essere molto interessato anche in virtù del fatto che nelle precedenti esterne tra di loro si era instaurato un bel feeling.

Sammy si è intromesso ironizzando e affermando che non ha visto nulla di speciale tra Alessandro e Giovanna, e ha continuato ad ironizzare fino a che la Abate non gli ha chiesto di smetterla. L'esterna con Stefano è andata molto bene: Il corteggiatore ha conquistato la tronista che ha affermato di aver sentito dei brividi con il giovane che l'ha catturata con il suo sguardo.

Sammy deciso a conquistare la Abate

Infine è stata mostrata l'esterna tra Giovanna e Sammy: con il corteggiatore c'è stato un bacio a stampo ma nulla di più perché la Abate ha detto di voler andare piano. Il corteggiatore è andato a casa della Abate, al quale però ha preferito non farlo salire ma scendere per far colazione al bar con lui. Sammy ha chiarito che lui non fa il personaggio ma si comporta in maniera naturale perché molto interessato.

A questo punto, Maria De Filippi ha chiesto a Giovanna con chi volesse ballare: l'indecisione della giovane ha spinto Sammy a prendere la palla al balzo. Il ragazzo si è alzato ed ha portato la Abate al centro dello studio. Nonostante questo gesto, terminata la musica, Giovanna ha affermato che in realtà avrebbe preferito ballare con Alessandro.

Il percorso di Giovanna Abate

Giovanna Abate ha ancora un lungo percorso davanti a lei, ma quale che pare certo è che non vuole commettere con i suoi corteggiatori lo sbaglio fatto con Giulio Raselli. Durante il suo trono la ragazza saprà come farsi valere per poter uscire dal programma con la persona giusta al suo fianco.