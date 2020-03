Stravolgimenti in corso nella vita di Giulia De Lellis? Stando ai Gossip che ha riportato il numero di "Chi" in uscita oggi, mercoledì 11 marzo, sembra proprio che la bella influencer sia in procinto di riavvicinarsi per l'ennesima volta all'ex fidanzato Andrea Damante. La rivista scandalistica sostiene che sarebbe chiusa per il momento la liason tra la romana e Iannone, mentre il ritorno di fiamma con il dj sembrerebbe in atto grazie anche ad un nuovo ed assiduo scambio di telefonate e messaggi.

Sarebbe finita tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Sono settimane che le riviste e i siti di gossip parlano di una presunta crisi in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: da quando il motociclista è stato accusato di doping e sospeso dalle competizioni sportive, si contano sulle dita di una mano le volte nelle quali si è fatto vedere accanto alla fidanzata influencer.

Quello che sostengono i bene informanti è che la 24enne romana si sia allontanata dal compagno da circa un mese, ovvero da quando non è più stata avvistata nei pressi della lussuosa abitazione di Lugano dove conviveva con la sua dolce metà.

Il settimanale "Chi", inoltre, informa i curiosi del fatto che la giovane di recente ha preso in affitto una casa in provincia di Roma per stare più vicina alla sua famiglia: questo gesto, accostato all'assenza di foto o Instagram Stories con il pilota, porta molti a pensare che qualcosa scricchioli in questa chiacchierata coppia.

Oggi, mercoledì 11 marzo, il giornale diretto da Alfonso Signorini aggiunge un nuovo tassello su questa storia: "È chiusa (temporaneamente?) la storia tra Giulia e Iannone.

Lei è tornata a vivere a Pomezia".

Riavvicinamento in corso tra Giulia De Lellis e Damante? Il gossip

Le voci su una presunta rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si accostano a quelle secondo le quali la giovane si starebbe sensibilmente riavvicinando all'uomo col quale ha fatto coppia fissa per quasi due anni e mezzo e che lei ha lasciato in seguito ai ripetuti tradimenti di lui.

"L'influencer ha ripreso a sentire l'indimenticato ex Andrea Damante", fa sapere la rivista "Chi" in queste ore.

Ad avvalorare questa tesi ci sono dei rumors che da giorni impazzano in rete: pare che l'ex tronista di Uomini e donne abbia chiuso da poco la frequentazione con Claudia Coppola e che la 24enne romana sia stata avvistata l'8 marzo a Forte dei Marmi, città nella quale il dj avrebbe dovuto suonare per la Festa della Donna prima che tutto venisse annullato.

Cosa ci faceva Giulia nei pressi della località dove il "Dama" avrebbe dovuto lavorare? Che le voci su un possibile ritorno di fiamma tra i "Damellis" non siano così tanto infondate?

Nuovi progetti in Tv per Giulia De Lellis

Oltre ad informare i fan di Giulia De Lellis sulle novità che riguardano il suo movimentato privato, l'ultimo numero di "Chi" ha regalato un'interessante indiscrezione sulla vita professionale della giovane.

"La ragazza si prepara alla conduzione di un programma Tv leggero e allegro", fa sapere la rivista di gossip che è sempre molto informata su tutto quello che accade ai più importanti personaggi famosi dello showbitz italiano.

Insomma, la donna sarebbe in continua ascesa: se il lavoro le sta dando grandi soddisfazione, però, sono i sentimenti a rendere "inquieta" la bella 24enne.

Chi pensava che Iannone fosse riuscito nella difficile impresa di far dimenticare a Giulia l'ex Damante, pare essersi sbagliato alla grande: i due volti storici di Uomini e Donne, infatti, si dice siano di nuovo in procinto di dare l'ennesima possibilità al loro amore nato in Tv.