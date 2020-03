L’amata fiction daily di Rai 1 Il Paradiso delle signore, riesce sempre a regalare delle forti emozioni ai suoi telespettatori. Gli spoiler relativi alla puntata in programmazione sul piccolo schermo giovedì 26 marzo 2020, raccontano che Federico Cattaneo (Alessandro Fella) dopo qualche riluttanza iniziale sarà pronto ad accettare di sottoporsi ad una nuova e difficile operazione, con la speranza di potersi alzare una volta per tutte dalla sua sedia a rotelle. Il fratello di Nicoletta farà questa scelta, quando verrà a sapere che Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) è sfuggita da un tentativo di scippo per merito di Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Gabriella ansiosa, Vittorio convince Marta a non partire

Nel corso della 114^ puntata che il pubblico avrà l’opportunità di seguire nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai giovedì 26 marzo, Gabriella si sfogherà con le sue amiche. La talentuosa stilista del "Paradiso" rivelerà di essere parecchio ansiosa e agitata, a causa della sua imminente partenza a Parigi.

La fidanzata di Salvatore purtroppo si sentirà ancora peggio quando verrà a conoscenza, grazie a Roberta, che Marta ha intenzione di recarsi in Francia con lei, per potersi fare visitare da qualche medico esperto.

Soprattutto la futura nuora di Agnese sarà sempre più inquieta, nell’istante in cui verrà a conoscenza che la signora Conti vuole partire senza aver avvisato il marito. Per fortuna la Rossi non avrà più da preoccuparsi sotto questo punto di vista, poiché Vittorio - dopo aver scoperto la grossa menzogna della moglie - la convincerà a desistere dal suo intento.

La Rossi e Cosimo a Parigi, Federico decide di sottoporsi ad un nuovo intervento

A questo punto Gabriella dopo aver affrontato il lungo viaggio da sola, metterà piede in albergo e si accorgerà di non essere affatto sola come pensava. In particolare a fare compagnia all’abile stilista del negozio più lussuoso di Milano ci sarà Cosimo Bergamini, il quale a gran sorpresa si troverà nella città francese proprio nello stesso momento.

Nel frattempo Federico, ancora deluso dall’esito dell’operazione a cui si è sottoposto per recuperare l’uso delle sue gambe, pare avere in un primo momento l'intenzione di non voler rischiare nuovamente. Ad un certo punto però il giovane Cattaneo cambierà idea a causa di Roberta, visto che prenderà in considerazione la proposta di subire un nuovo intervento chirurgico con la speranza di tornare a camminare. Nello specifico il fratello di Nicoletta tornerà sui suoi passi, quando apprenderà che la sua ex fidanzata ha evitato di essere derubata grazie all’intervento di Marcello.