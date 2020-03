Le vicende del popolare sceneggiato Il Paradiso delle signore ambientate nel magazzino più grande del centro di Milano di inizio anni Sessanta, continuano ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 25 marzo 2020, svelano che ci sarà il tanto atteso faccia a faccia tra due rivali in amore, ovvero Silvia e Clelia.

In particolare Silvia Cattaneo (Marta Richeldi), dopo aver avuto la conferma di essere stata tradita per l’ennesima volta dal marito Luciano (Giorgio Lupano) si scontrerà proprio con l’amante del ragioniere.

Purtroppo la madre di Nicoletta e Federico questa volta ne uscirà del tutto sconfitta, visto che ad avere la meglio sarà la storica capo commessa Clelia Galligaris (Enrica Pintore).

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) invece aprirà il suo cuore alla venere Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), facendole sapere di aver sentito tanto la sua mancanza.

Marcello e Roberta intimi, Vittorio all’oscuro dell’intenzione della moglie

Nel 113° episodio che verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 25 marzo, Luciano apprenderà che Federico aiuterà Umberto Guarnieri a fare un discorso a Roma in occasione dell’Expo ed avrà una reazione inaspettata.

Il ragioniere Cattaneo a gran sorpresa rassicurerà il figlio, pur essendo venuto a conoscenza che a breve starà a stretto contatto con il suo vero padre.

Intanto Marcello proprio quando vivrà un momento di intimità con Roberta, le confesserà sia che l’apparenza inganna e di aver provato molto dolore dopo averla persa. Nel contempo Vittorio continuerà ad essere all’oscuro dell’intenzione della moglie Marta, che sarà sempre più decisa a recarsi a Parigi per farsi visitare da qualche luminare.

Achille e Adelaide fissano la data delle nozze, Silvia si scontra con Clelia

Successivamente Achille, con uno dei suoi abili stratagemmi, riuscirà a convincere Adelaide a sposarlo al più presto possibile, con l’obiettivo di non avere più nessun conto in sospeso con il suo ricattatore. La contessa Di Sant’Erasmo nonostante sia convinta di voler diventare la moglie del Ravasi, farà fatica a nascondere il proprio dispiacere di non sapere più nulla della vita del cognato Umberto.

Silvia avrà la peggio dopo aver trovato il coraggio di affrontare Clelia, per essersi intromessa nuovamente tra lei e suo marito Luciano.

Finalmente intanto sembrerà esserci uno spiraglio di luce per la famiglia Cattaneo, poiché per Federico ci sarà una possibilità di poter tornare a camminare.

Il tutto mentre Achille non vedrà l’ora di potersi impossessare del patrimonio della sua promessa sposa, quando fisseranno la data del loro matrimonio.