Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore (IPDS), la TV Soap che racconta le vicende di alcune famiglie nella Milano degli anni '60. La trama della puntata di lunedì 16 marzo su Rai 1, svela che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) deciderà di sentire un ultimo riscontro, prima di arrendersi a non poter concepire un figlio con Marta. Riccardo Guarnieri, invece, rimarrà sorpreso, quando Ludovica si metterà d'accordo con la contessa di Sant'Erasmo per organizzare la loro festa di fidanzamento.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 marzo: Vittorio invia i test di Marta in Svizzera

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma lunedì 16 marzo su Rai 1, raccontano che Angela (Alessia Debandi) confesserà a Gabriella e Roberta di aver vissuto un momento indimenticabile con Riccardo (Enrico Oetiker). La Barbieri, infatti, rivelerà alla stilista ed alla Pellegrino di essersi scambiata un bacio appassionato con il figlio di Umberto (Roberto Farnesi). Vittorio, invece, non abbandonerà il sogno di diventare padre, neanche dopo il responso delle analisi, effettuate da sua moglie Marta (Gloria Radulescu), presso un noto studio ginecologico milanese.

In pratica, il Conti invierà i test diagnostici in Svizzera per un consulto con il famoso luminare svizzero, Theodor Reisemann. L'uomo, infatti, vorrà capire se esiste una possibilità di concepire un figlio con la moglie.

Irene si avvicina a Rocco

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 marzo su Rai 1, rivelano che nel corso della nuova puntata si assisterà a numerosi avvenimenti, che emozioneranno il pubblico italiano.

Nella fattispecie, Irene (Francesca Del Fa) cercherà di stare vicina a Rocco (Giancarlo Commare), provato per la partenza improvvisa di Marina Fiore (Ludovica Coscena) per Roma. A Milano, nel frattempo, giungerà la giornalista Enza Sampò. Qui, la presentatrice di 'Campanile Sera' scoprirà che il bikini è diventato uno dei capi d'abbigliamento del grande magazzino.

Ludovica vuole annunciare le prossime nozze con Riccardo

Riccardo penserà con insistenza ai giorni trascorsi insieme ad Angela a Rapallo. Alla fine, il Guarnieri giungerà ad una decisione definitiva in merito alla sua storia con Ludovica (Giulia Arena). Ma ecco che un grattacapo rovinerà il piano del fratello di Marta. In dettaglio, quest'ultimo apprenderà che la Brancia ed Adelaide hanno intenzione di organizzare una serata per annunciare le loro prossime nozze. Il ragazzo riuscirà a sabotare il piano della fidanzata e della zia? Non ci resta che attendere la prossima puntata, che sarà trasmessa martedì 17 marzo su Rai 1.