Presto le trame della soap opera spagnola Il Segreto, saranno rivoluzionate da un salto temporale di quattro anni che darà inizio alla dodicesima stagione. Ad avere la peggio tra gli storici personaggi oltre ad Hipolito Miranar che perderà la moglie Gracia Hermosa, sarà anche Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra). Negli episodi in programma su Canale 5 prossimamente, l’ex locandiere dopo essere ritornato a Puente Viejo precipiterà nel vortice di una profonda disperazione, poiché non avrà nessuna notizia di sua moglie Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Il padre di Emilia anche se sarà abbastanza preoccupato, lotterà con tutte le sue forze per far luce sulla misteriosa scomparsa della propria compagna.

Il Segreto, spoiler: Garcia Morales salva il paese, Fernando muore

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto su ciò che succederà nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset molto probabilmente a maggio 2020, dicono che nulla sarà come prima a Puente Viejo. Tutto avrà inizio quando il sottosegretario Garcia Morales dopo aver scoperto il vero volto di Fernando Mesia, farà un passo indietro rinunciando a far sommergere il paese dalle sue acque.

La decisione del colonnello ovviamente scatenerà la furia del figlio del defunto Olmo, che in preda al delirio totale innesterà un devastante incendio nell’intero quartiere. Fernando dopo aver portato al termine la sua spietata vendetta però verrà affrontato da Maria, che non esiterà ad ucciderlo con la propria arma. A seguito della distruzione della sua villa, Francisca non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare la cittadina iberica in compagnia del marito Raimundo.

Marcela tradisce il marito con Tomas, il ritorno di Raimundo

La storica darklady dello sceneggiato prima di partire però saluterà il suo fidato capomastro Mauricio, e gli farà avere l’indirizzo per poter rintracciare Fè. Una volta trascorsi quattro anni, ci saranno diversi colpi di scena. Per iniziare Marcela avrà la completa gestione della locanda dei Castaneda, poiché suo marito Matias si troverà ancora dietro le sbarre del carcere per aver preso parte ad una rissa.

Inoltre la Del Molino, completamente desolata si getterà tra le braccia di Tomas De Los Visos. Proprio quando la madre di Camelia e il fratello di Adolfo decideranno di passare un po’ di tempo insieme faranno i conti con l’improvviso ritorno di Raimundo, che per fortuna non assisterà ad un bacio appassionato dei due ex amanti. L’ex locandiere dopo aver riabbracciato la nipote la farà rimanere senza parole, rivelandole di non sapere dove sia finita sua moglie Francisca.

L'Ulloa alla ricerca di Francisca, Ignacio diventa il proprietario de La Casona

Nonostante ciò l’Ulloa spererà che la sua dolce metà abbia rimesso piede a Puente Viejo, a sua insaputa.

Purtroppo l’anziano uomo comincerà a rendersi conto di aver preso la situazione troppo alla leggera, quando scoprirà che la Montenegro non si trova nella sua vecchia dimora. Il padre di Emilia deciso a far luce sulla misteriosa sparizione della propria amata, non perderà tempo per fare delle indagini. Disposto a tutto per riavere al suo fianco Francisca, l’ex locandiere farà visita all’impresario Ignacio Solozabal, che si rivelerà essere il nuovo proprietario de La Casona. Sfortunatamente quest’ultimo e la sua domestica Manuela non saranno per niente di aiuto per l’Ulloa, poiché gli diranno di non avere nessuna traccia della Montenegro.