La puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 17 marzo vedrà Angela prendere una decisione dolorosa nei confronti di Riccardo, che ribalterà completamente il loro rapporto. La giovane non riesce a fare pace con i suoi sentimenti, specie in un momento così doloroso della sia vita.

Le anticipazioni della soap opera in onda su Rai 1 la prossima settimana, vedranno anche Adelaide turbata dalla reazione indifferente di Umberto davanti al suo legame con l'ambiguo Ravasi. Un atteggiamento che, ferendola profondamente nell'animo, la farà arrivare ad una scelta davvero inaspettata.

E se nuovi amori nascono, altri ritornano. E' il caso di Luciano che, nonostante provi a reprimere la sua attrazione nei confronti di Celia, non sarà in grado di opporsi alle leggi misteriose del cuore.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata di martedì 17 marzo 2020

Su Rai 1 proseguono gli episodi della soap campionessa di ascolti. Agnese, dopo aver capito di non avere più speranze con Giuseppe, inizierà a sentirsi meno in colpa per la sua vicinanza con Armando, cosa che l'aveva invece fatta soffrire molto settimane fa.

A tal proposito, la Amato si mostrerà premurosa nei suoi confronti, quando il capo magazziniere sarà afflitto da un fastidioso mal di schiena. Agnese gli consiglierà di restare a casa e riposarsi, ma Armando deciderà di andare ugualmente al Paradiso delle Signore per non lasciare da solo Rocco a gestire il magazzino.

Intanto, la nuova collezione dedicata ai bikini fa faville, anche se i meno propensi alla modernità si faranno sentire.

In particolare, un articolo di protesta metterà in ombra il prezioso lavoro di Gabriella. Sarà la Sampò a risolvere la situazione con una recensione brillante sulla Rossi.

Una decisione dolorosa

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda martedì 17 marzo 2020 su Rai 1, Achille continuerà a non convincere Marta e Vittorio con alcuni suoi atteggiamenti ambigui. Tuttavia, il Ravasi ha molto potere, ora che sta gestendo il cospicuo patrimonio di Ludovica.

Umberto, fiutando qualcosa di strano nell'aria, terrà sotto stretta osservazione il rivale, deciso a scoprire qualcosa di interessante sul suo passato e usarlo a suo favore per metterlo con le spalle al muro.

Infine, vedremo Angela prendere una dolorosa decisione sulla sua relazione appena nata con Riccardo. La ragazza si sentirà inferiore alla bella e potente Ludovica e capirà di non poter competere con lei. A quel punto, incontrerà Riccardo Guarnieri e gli dirà, sebbene a malincuore, di non aver più intenzione di proseguire la sua storia d'amore con lui-

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 però, Riccardo non si arrenderà e stupirà Angela con un gesto che non le lascerà più alcun dubbio.