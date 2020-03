Il Paradiso delle Signore 4 continua ad appassionare il pubblico di Rai 1. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 9 al 13 marzo 2020 vedono Angela distrutta dal dolore dopo aver scoperto di non poter vedere mai più suo figlio Matteo, incontrato grazie all'aiuto di Riccardo. La giovane, ormai senza speranze, tenterà di togliersi la vita, unica soluzione possibile per non soffrire più.

Intanto, Adelaide ed Umberto sembreranno riavvicinarsi, fino al momento in cui la contessa non darà un annuncio che spiazzerà l'intera famiglia Guarnieri: lei ed Achille convoleranno a nozze.

Di seguito le anticipazioni dettagliate delle trame.

Il Paradiso delle Signore 4 nuove puntate: Angela tenta un gesto estremo

Non riuscirà a reggere il dolore di non rivedere suo figlio. Sarà così che Angela, nella puntata in onda il 9 marzo, tenterà di togliersi la vita. A salvarla in extremis è Riccardo, al quale la Barbieri prega di non dire nulla di quanto successo.

Tensione tra Salvatore e Gabriella, dove la tensione è alle stelle e il rapporto pare vacillare. Sembra invece che per Riccardo ed Angela il destino abbia riservato una dolce sorpresa.

I due si accorgeranno di provare un forte sentimento.

Nella puntata di martedì 10 marzo de Il Paradiso delle Signore, Riccardo ed Angela partiranno per una romantica fuga d'amore in Liguria, senza dire nulla ai loro cari. L'unica persona ad essere avvisata sarà Marta, che dovrà raccontare una bugia a Ludovica per coprire Riccardo.

La contessa Adelaide intanto, proverà a riavvicinarsi ad Umberto. Il banchiere non sarà pronto a cogliere l'occasione, immerso negli affari e nel tentativo di recuperare la difficile situazione economica, finendo per rovinarsi con le sue mani.

Preoccupazione per l'assenza di Riccardo ed Angela

Al Paradiso delle Signore non si parla d'altro che dell'assenza di Angela. Che fine avrà fatto? Marcello inizierà a sospettare che la giovane sia in compagnia di Riccardo e confiderà i suoi dubbi a Salvatore. Roberta e Gabriella, saputa la verità, copriranno l'amica.

Mercoledì 11 marzo, vedremo Rocco realizzare il suo sogno: ha conquistato Marina. Peccato che la ragazza abbia ricevuto una proposta allettante e mediti di trasferirsi lontano da Milano.

Nel frattempo, Adelaide continuerà a passare molto tempo con Achille: sarà mossa da un reale sentimento o ha secondi fini?

Marcello verrà a sapere della fuga di Angela e Riccardo. Inviperito, si precipiterà a Rapallo e costringerà sua sorella a tornare a casa con lui.

Un amore difficile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 svelano che nell'episodio di giovedì 12 marzo, Riccardo capirà di provare un sentimento sincero per Angela. Tuttavia, dovrà fingere che non sia successo nulla e tenere a bada la gelosia di Ludovica. Anche per Angela non sarà semplice, visto che suo fratello non approverebbe mai un'eventuale relazione con il Guarnieri.

Vittorio verrà a sapere di quanto accaduto ad Angela ma, comprensivo e con un cuore grande, le offrirà tutto il suo sostegno. Marina, finalmente, prenderà la decisione che segnerà il suo destino: restare a Milano e vivere l'amore con Rocco o seguire la carriera da attrice volando a Roma?

Marta e Vittorio ricevono una notizia preoccupante

Da non perdere la puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 13 marzo 2020. Marina comunicherà a Rocco di voler partire per Roma. Il ragazzo cadrà nella disperazione.

Colpo di scena a casa Guarnieri. Adelaide annuncerà ad Umberto che lei e Achille Ravasi si uniranno in matrimonio.

Proprio in quel momento, Marta e Vittorio riceveranno una notizia che li sconvolgerà. Infine, Riccardo capirà che è arrivato il momento di lasciare Ludovica e vivere alla luce del sole il suo amore per Angela.