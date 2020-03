Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con gli appuntamenti pomeridiani. Durante la puntata che andrà in onda giovedì 19 marzo, Riccardo comunicherà alla sua famiglia la decisione di aver lasciato Lodovica e voler stare con Angela: le reazioni saranno diverse. Silvia e Luciano, invece, incontreranno Clelia ed Ennio durante la loro uscita a cena. La Calligaris, inoltre, capirà tutta la verità su Federico. Infine, al Paradiso le ragazze lavoreranno senza sosta per allestire il grande magazzino: il giorno successivo, infatti, partirà la vendita della nuova collezione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì 19 marzo, raccontano che Silvia riceverà dei fiori per la sua festa e, in un primo momento si illuderà che siano da parte di Luciano, ma non sarà così. Più tardi, i coniugi si recheranno a cena fuori in occasione del compleanno della donna, ma al ristorante incontreranno Clelia ed Ennio. Le due coppie saranno sedute a tavoli differenti, ma questo non impedirà a Luciano e Clelia di scambiarsi degli sguardi.

Ad un certo punto, la Calligaris capirà tutta la verità sulla vera paternità Federico.

Intanto, al Paradiso per le ragazze sarà un giornata molto impegnativa e faticosa per il loro lavoro. Le Veneri si dedicheranno ad allestire il grande magazzino per il giorno successivo: partirà, infatti, la vendita della tanto attesa nuova collezione che comprende il bikini.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 19 marzo rivelano che, nella puntata di giovedì, per Riccardo arriverà un momento molto importante. Il giovane Guarnieri, infatti, dopo aver lasciato Ludovica e deciso di stare insieme ad Angela, comunicherà le sue intenzioni alla famiglia. Le reazioni tra i Guarnieri saranno diverse: mentre Adelaide non approverà la scelta di Riccardo reagendo molto male, Umberto appoggerà il figlio e sosterrà la sua voglia di cambiamento.

L'atteggiamento del commendatore sarà inaspettato e molto probabilmente sarà frutto dei contrasti tra lui e la contessa. Marta sarà felice per suo fratello, perché finalmente dimostrerà di aver scelto di seguire la strada del cuore, come lei gli aveva sempre consigliato, mentre Vittorio sarà perplesso. Il dottor Conti resterà molto sorpreso dalla notizia della storia d'amore appena nata tra il suo amico e Angela Barbieri.