Presto nelle puntate italiane di Tempesta d'Amore, come si evince dalle anticipazioni tedesche, un nuovo personaggio arriverà per stravolgere gli equilibri. Al Fürstenhof si sembrava vivere un momento di serenità, sopratutto tra Henry e l'estetista, Jessica. L'amore che i due innamorati stanno vivendo, verrà però ben presto interrotto dall'arrivo di Marianne Achleitner, cioè la madre di Henry. Con l'arrivo della donna, per Jessica inizieranno i problemi, in quanto la madre del suo fidanzato, tenterà di tutto per farli separare.Un altro colpo di scena succederà al Fürstenhof e sarà il ritorno in incognito di Annabelle, che tenterà di uccidere Denise.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Jessica ed Henry diventano una coppia

Dopo tanto tempo è sbocciato l'amore tra il veterinario, Henry e l'estetista Jessica. Dopo tanti tira e molla, incomprensioni e discussioni, i due da poche settimane sono dunque diventati una coppia a tutti gli effetti. I due, seppur diversi e con tante difficoltà da affrontare, non avendo una casa e vivendo a casa dei Sonnbichler e avendo una bambina piccola da accudire, i due non riescono ad avere momenti di intimità. Questo spingerà Jessica ad occupare abusivamente una stanza dell'hotel, scatenando così la furia di Alfons.

I problemi per i due però non finiscono qui, quando a Bichlheim si verrà a sapere che il sindaco, cioè Henry, avrà una passione sfrenata per l'uncinetto, verrà deriso e sarà compito dell'amata signorina Bronckhorst, difendere il suo amato.

La madre di Henry contro Jessica

Il vero problema per la coppia però, arriverà con l'arrivo di Marianne Achleitner, la madre di Henry, la quale entrerà in scena nella puntata 3.255.

La donna è da sempre iperprotettiva nei confronti del figlio e l'intento della madre sarà quella di valutare la nuova compagna del figlio.Inizialmente, Jessica spererà di fare bella figura agli occhi della futura suocera, ma il verdetto indetto dalla Achleitner, sarà del tutto diverso da come immaginato dalla Bronckhorst. La donna non solo non apprezzerà che il figlio si sia fidanzato con una semplice estetista, la quale ha avuto un figlio con un altro uomo, ma sarà convinta che Jessica sia interessata solamente ai soldi della famiglia Achleitner.

Il risultato sarà dunque che Marianne farà di tutto per far separare la coppia, usando metodi anche scorretti.

Il ritorno di Annabelle

Proprio quando sembrava che il caso di Annabelle fosse ormai archiviato, succede un nuovo colpo di scena: la donna torna con l'intento di uccidere Denise.Dopo essere stata smascherata, la Sullivan accetterà un accordo da parte di Werner. L'anziano Saalfed, deciso a riprendere possesso del suo hotel, farà una proposta allettante ad Annabelle, in cambio delle sue quote del Fürstenhof. La donna accetta, ma ad una condizione: lo scambio dovrà avvenire di persona. La Sullivan tornerà dunque in hotel, ma sapendo il rischio al quale incombe, deciderà di camuffarsi con una parrucca.

Dopo aver preso il denaro, non andrà immediatamente via, ma si tratterrà per Denise, la sua sorellastra. L'odio per la sorellastra non è infatti svanito e tutto peggiora quando Annabelle assiste alla proposta di matrimonio che Joshua fa a Denise. Accecata dalla sete di vendetta, la Sullivan si introdurrà nell'appartamento di Denise, armata.