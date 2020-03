Grandi novità nel cast de Il Paradiso delle Signore 4, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che continua ad ottenere dei risultati d'ascolto di rilievo nel daytime. Nelle puntate in onda a partire da questa settimana, infatti, si è assistito all'arrivo di una nuova Venere: trattasi di Laura Parisi, una ragazza forte, tenace e volitiva che con la sua personalità riuscirà a farsi apprezzare dalle colleghe e potrà contare soprattutto sull'affetto e il sostegno di Salvatore.

L'arrivo della Venere Laura nel cast de Il Paradiso delle Signore

A prestare il volto alla nuova Venere de Il Paradiso delle Signore è l'attrice Arianna Montefiori, che il pubblico televisivo ha già avuto modo di conoscere in altre fiction come Che Dio ci Aiuti, Don Matteo e anche L'Isola Di Pietro con Gianni Morandi.

Laura è una ragazza con la passione per la pasticceria che accetta di presentarsi alle selezioni come commessa per il Paradiso. La giovane, dunque, decide di confrontarsi con questa nuova sfida, anche se però dovrà fare i conti con il giudizio della temuta Calligaris, molto esigente quando si tratta di assumere delle nuove Veneri.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'attrice romana ha ammesso che in un primo momento Laura lavorerà molto per cercare di crearsi una buona rete di contatti e per fare amicizia con le persone che gravitano nell'orbita del grande magazzino. Verrà supportata dalla collega Roberta, ma anche da Salvatore. La Montefiori, infatti, ha parlato di un "sostegno" particolare da parte di Salvatore, dunque non si esclude che tra i due possa esserci anche del tenero col passare del tempo.

Tra Laura e Salvatore potrebbe esserci del tenero

Emanuel Caserio, che presta il volto al giovane Amato, sul suo profilo Instagram è stato già interrogato dalle fan, curiose di scoprire se ci sarà un flirt con la nuova Venere. Al momento, però, l'attore ha preferito non andare oltre, limitandosi a rispondere con le faccine delle tre scimmiette, quasi come se avesse voluto lasciar intendere che qualcosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della soap.

Insomma, un personaggio, quello della Parisi, che potrebbe portare non poco scompiglio nelle dinamiche ormai consolidate tra i vari protagonisti de Il Paradiso delle Signore. In attesa di seguire le vicende che vedranno coinvolta Laura, ricordiamo che al momento le riprese della soap sono sospese a causa dell'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese, così come il resto del mondo in questo periodo complicato.