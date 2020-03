Come molte trasmissioni e serie tv, anche il Paradiso delle signore è stato colpito dai provvedimenti a causa dell'emergenza Coronavirus. La soap opera RAI, infatti, ha sospeso tutte le registrazioni. Il motivo è estremamente semplice e riguarda la necessità di rimanere a casa e di limitare i contatti con altre persone il più possibile.

Numerosi sono stati gli attori che si sono riversati sui social per commentare l'accaduto. Tar questi, il messaggio più toccante è stato quello di Giulia Arena, attrice che interpreta il personaggio di Ludovica Brancia.

La ragazza ha esortato tutti a rispettare le norme governative disposte in queste ore.

Emergenza Coronavirus: Il Paradiso delle signore si ferma

Per sopperire all'emergenza Coronavirus, Il Paradiso delle signore ha sospeso tutte le riprese. Esse sarebbero dovute andare avanti fino al 3 aprile per poi decretare il finale di questa quarta stagione. A quanto pare, però, in virtù delle nuove decisioni governative prese in relazione all'emergenza sanitaria, sarà necessario apportare delle modifiche nella programmazione della scaletta.

Tutti gli attori della soap opera, dunque, sono costretti a fermarsi per evitare il più possibile ogni forma di contatto. Tale decisione ha colpito molto i vari personaggi, molti dei quali hanno sentito il bisogno di commentare l'accaduto su Instagram.

Il messaggio di Giulia Arena

Giulia Arena, ad esempio, interprete di Ludovica, ha pubblicato un video molto toccante sulla questione. La ragazza ha detto di trovarsi a Milano.

L'attrice ha chiarito di aver molto ragionato prima di esporsi pubblicamente sulla delicata vicenda. Ad ogni modo, giunti a questo punto, ha voluto divulgare un messaggio molto importante. Ognuno di noi, infatti, nel proprio piccolo, può fare qualcosa per evitare la diffusione del virus. La prima regola è, ovviamente, quella di rimanere a casa e limitare i contatti con altre persone. L'attrice in questione ha dichiarato di aver scelto di non lasciare la città, neppure quando ne ha avuto la possibilità.

Questo perché è stata mossa da un forte senso civico e buon senso.

I commenti degli altri attori della soap

Anche Emanuel Caserio, alias Salvatore, ha esortato tutti i suoi follower di Instagram a prendere seriamente la questione e a rispettare tutte le regole impartite dallo Stato. Questo, specie nella tutela delle persone più fragili. Anche l'attrice che interpreta Gabriella ha voluto fornire il suo contributo condividendo un articolo molto importante inerente il Coronavirus. Ad ogni modo, per adesso non ci sono notizie in merito a quando ricominceranno le riprese.