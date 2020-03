Nella puntata di lunedì 9 marzo di Vieni da me, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1, è stata ospite Asia Argento. Quest'ultima si è raccontata in un'esclusiva a tutto tondo sulla propria vita, partendo dai suoi esordi da attrice cinematografica, alla sua storia d'amore con l'ex compagno Anthony Bourdain, fino al breve flirt con l'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. L'attrice, inoltre, è tornata a parlare della vicenda-scandalo di Harvey Weinstein, produttore americano accusato di violenza da numerose attrici di Hollywood.

Le dichiarazioni di Asia Argento su Weinstein a Vieni da me

A Vieni da me, Asia Argento ha raccontato l'episodio riguardante le molestie subite da Harvey Weinstein, spiegando il suo modus operandi: "Lui andava in bagno, poi tornava in accappatoio e quindi restavi di ghiaccio. Lui faceva così dagli anni '80". L'attrice ha poi affermato che il produttore americano la intimoriva spesso con delle minacce: "Quest'uomo, tra le varie, minacce usava quella che non avrei mai lavorato. Me ne ha dette di tutti i colori".

Dopodiché, la donna classe 1975 ha dichiarato che ha aspettato vent'anni prima di denunciare l'accaduto perché voleva trovare il momento giusto in cui Weinstein avrebbe vacillati e sarebbe stato messo in difficoltà, anche grazie alle numerose testimonianze di altre attrici famose, tra cui Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. Infine, Asia ha raccontato di aver pianto quando è venuta a sapere della notizia sulla condanna del produttore hollywoodiano.

Asia parla dell'amore per Anthony Bourdain e del flirt con Corona

Oltre alla vicenda di Weinstein, Asia Argento ha parlato anche dell'ex compagno Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018: "Lui non mi aveva mai dato segni di depressione, anzi ero io che avevo passato un periodo terribile. Lui mi è molto stato vicino, e quindi mi è mancata la terra sotto i piedi". Poi, l'attrice ha dichiarato che pensava sempre ad Anthony e che indossava la sua sciarpa come porta fortuna durante la sua avventura a Pechino Express 2020.

Dopodiché, la donna ha fatto qualche allusione sul breve flirt avuto con Fabrizio Corona: "Quel mattacchione è durato due o tre giorni e poi lui era un bravissimo affabulatore. Aveva delle doti ma non era la persona adatta per me e neanche io per lui. Poi non ho più avuto nessuno". Insomma, chi c'è ora nel cuore dell'attrice? Stando agli ultimi rumors, Asia avrebbe iniziato una frequentazione con l'attore e modello Andrea Preti. Quest'ultimo, però, ha smentito il Gossip dichiarando che Asia è soltanto un'amica di lunga data con cui ha legato da quando è tornato a vivere in Italia.