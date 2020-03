Marta Guarnieri sarà l'assoluta protagonista della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che inaugurerà una settimana ricca di colpi di scena. Nell'appuntamento di lunedì 23 marzo, la moglie di Vittorio deciderà di seguire Gabriella Rossi a Parigi, in quanto vuole sottoporsi ad una visita presso un luminare francese. Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo, invece, saranno travolti dalla passione dopo essersi ritrovati.

Il Paradiso delle Signore, puntata 23 marzo: scoppia la passione tra Luciano e Clelia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma lunedì 23 marzo su Rai 1, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Luciano e Clelia vivranno momenti molto intensi dopo essersi ritrovati. I due ex amanti, infatti, decideranno di lasciarsi andare alla passione. Nel frattempo, Achille Ravasi chiederà ad Umberto di andare a Roma per tenere un discorso al comitato lombardo per l'Expo. In questa occasione, Riccardo convincerà il padre a farsi aiutare da Federico nella stesura del discorso da fare.

Al grande magazzino manca il personale

Intanto, al grande magazzino si avvertirà la mancanza di personale dopo la decisione di Marina di intraprendere la carriera d'attrice a Roma. Per questo motivo, si renderà indispensabile la ricerca di una nuova Venere per venire incontro alle esigenze di uno dei più grandi atelier milanesi. Infine, Gabriella lascerà il posto di Venere per riprendere quello di stilista.

Marta e Gabriella in partenza per Parigi

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 marzo, vedremo Dora diventare la nuova coordinatrice delle ragazze, venute a Milano per occupare il posto lasciato vacante da Marina. Gabriella, intanto, sarà raggiunta da una missiva da parte di Defois. Qui, lo stilista francese inviterà la Rossi a Parigi in occasione della sua nuova collezione. Per questo motivo, Marta deciderà di approfittare del viaggio della fidanzata di Salvatore per sottoporsi ad una visita presso un luminare della sterilità nella capitale francese.

Riccardo vuole parlare con Marcello

Marta deciderà di intraprendere il viaggio della speranza per risolvere i suoi problemi di salute dopo l'arrivo del nuovo verdetto negativo da parte di un professore svizzero. Peccato, che la Guarnieri non informi il marito Vittorio della sua intenzione. Intanto, la storia d'amore tra Riccardo e Angela procederà a gonfie vele. A tal proposito, il rampollo di casa Guarnieri prometterà alla sua amata di mettere una buona parola con il fratello Marcello. In particolare, il giovane vorrà convincere il Barbieri della autenticità dei sentimenti che prova nei confronti di sua sorella.