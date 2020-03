La soap opera de Il Paradiso delle Signore è vista ogni giorno da quasi 3 milioni di telespettatori, grazie alle vicende ricche di colpi di scena. La trama della nuova puntata, in onda il 19 marzo su Rai 1, indicano che Adelaide di Sant'Erasmo e Umberto avranno pareri discordanti sulla decisione di Riccardo Guarnieri di lasciare Ludovica. Clelia Calligaris, invece, capirà di provare ancora qualcosa per Luciano Cattaneo dopo averlo incontrato in un ristorante.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 marzo: Adelaide e Umberto ai ferri corti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla nuova puntata che sarà trasmessa giovedì 19 marzo 2020 su Rai 1, rivelano che Riccardo (Enrico Oetiker) svelerà alla sua famiglia di aver lasciato Ludovica, dopo che quest'ultima aveva deciso di annunciare il loro fidanzamento durante un ricevimento. Adelaide (Vanessa Gravina), a questo punto, apparirà molto contrariata, mentre Umberto (Roberto Farnesi) si metterà dalla parte del figlio.

Una decisione, che creerà una frattura sempre più evidente tra il Guarnieri e la contessa di Sant'Erasmo. A tal proposito, quest'ultima trascorrerà sempre più tempo in compagnia di Achille (Roberto Alpi) per fargli un dispetto.

Marta appoggia la decisione di Riccardo

Nel frattempo, Marta si congratulerà con il fratello per aver scelto il cuore e non le apparenze. Vittorio (Alessandro Tersigni), invece, avrà dei dubbi sulla storia d'amore appena nata tra Angela (Alessia Debandi) e Riccardo.

Il Conti, infatti, avrà paura che il Guarnieri possa far soffrire la Barbieri. Al magazzino, le Veneri si getteranno a capofitto nella preparazione della vetrina, che ospiterà il bikini, l'indumento scandalo del momento. Purtroppo, la scelta non sarà apprezzata da tutta la clientela.

Clelia è ancora innamorata di Luciano

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda per la Festa del Papà 2020, raccontano che Silvia si avvicinerà a suo marito Luciano per convincerlo ad invitarla al ristorante, dove ha intenzione di festeggiare la ricorrenza del suo compleanno.

Un modo, per non destare i sospetti di Federico, sempre all'oscuro dei reali problemi di famiglia. Ma ecco, che il Cattaneo e la consorte incontreranno Ennio e Clelia a cena nello stesso locale. Qui, la Calligaris ed il ragioniere si scambieranno languidi sguardi d'intesa, che non potranno non essere notati da Silvia. Dall'altro canto, la capo-commessa capirà di non aver mai smesso di amare Luciano, tanto da aver accettato l'invito di Ennio solo per cercare di dimenticarlo. Un appuntamento, quindi, davvero imperdibile per gli amanti dello sceneggiato di Rai 1.