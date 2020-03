Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che intrattiene sempre più telespettatori, grazie alle sue vicende sempre più avvincenti. Gli spoiler della nuova puntata, in programma il 17 marzo su Rai 1, annunciano che Angela Barbieri crederà di non essere la fidanzata giusta per Riccardo Guarnieri. Agnese Amato, invece, si avvicinerà nuovamente ad Armando Ferraris per colpa di un piccolo problema di salute, mentre Ludovica Brancia di Montalto confesserà ad Umberto di non fidarsi più di Achille Ravasi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 marzo: Agnese corre in aiuto di Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma martedì 17 marzo su Rai 1, rivelano che Armando (Pietro Genuardi) accuserà un violentissimo mal di schiena. Per questo motivo, Agnese cercherà di sostenerlo in questo momento di difficoltà. Inoltre, il capo-magazziniere si rifiuterà di lasciare il posto di lavoro, in quanto ci sono troppi ordini da evadere. Il Ferraris, infatti, non se la sentirà di lasciare a Rocco la direzione del magazzino.

A tal proposito, il bikini comparirà nella nuova linea d'abbigliamento. Purtroppo, il moderno indumento susciterà molte critiche, che coinvolgeranno soprattutto la stilista Gabriella (Ilaria Rossi) che dovrà rendere conto del suo operato. Tuttavia, l'arrivo della giornalista Enza Sampò porterà una ventata di buon umore all'interno dei più lussuosi atelier milanese. In questo frangente, la donna esprimerà ammirazione nei confronti dello staff del magazzino.

Ludovica confessa ad Umberto di dubitare di Achille

La trama de Il Paradiso delle Signore, che sarà trasmessa il 17 marzo su Rai 1, svela che Ludovica (Giulia Arena) inizierà ad avere qualche dubbio sull'operato di Achille (Roberto Alpi). La Brancia, infatti, avrà dei sospetti nei confronti dell'avvocato Ravasi, al quale sua madre Flavia ha affidato il patrimonio da gestire. Di conseguenza, la giovane deciderà di parlare apertamente con Umberto.

Il Guarnieri, a questo punto, approfitterà di questa rivelazione per dichiarare guerra al suo rivale.

Angela vuole lasciare Riccardo

Allo stesso tempo, Angela (Alessia Debandi) inizierà a nutrire delle perplessità dopo essersi lasciata andare ad un bacio appassionato con Riccardo (Enrico Oetiker). La sorella di Marcello, infatti, crederà di non essere all'altezza per il primogenito di Umberto (Roberto Farnesi), tanto da voler mettere la parole fine alla storia con il Guarnieri. Infine, la Barbieri sarà disposta ad allontanarsi dal giovane per paura di soffrire per le enormi differenze sociali. Un nuovo appuntamento, quindi, che si prospetta ricco di colpi di scena per i fans de Il Paradiso delle Signore.