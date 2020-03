Sono sempre molti gli spettatori che seguono la seconda stagione daily della celebre soap opera Il Paradiso delle signore. Nell’episodio che i telespettatori avranno modo di vedere lunedì 6 aprile 2020, la crisi tra Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), destabilizzerà Agnese (Antonella Attili). Nello specifico quest’ultima, ancora profondamente amareggiata per la rottura improvvisa tra il figlio e la talentuosa stilista del negozio milanese, arriverà a chiedere di voler lavorare da casa, per non continuare a stare a stretto contatto con la giovane.

Don Saverio benedice la casa di Marta e Vittorio, Laura rivela di essere un ex pasticciera

Nel corso della 121^ puntata dello sceneggiato che verrà trasmessa su Rai Uno lunedì 6 aprile 2020, il parroco di Milano, cioè Don Saverio, metterà piede nell’appartamento dei coniugi Conti per fare una delle sue benedizioni. Nonostante si avvicini la Pasqua, Marta e Vittorio si confronteranno a vicenda sugli impegni che li terranno occupati nei prossimi giorni.

Intanto Silvia e Clelia continueranno a mettere da parte i vecchi dissapori, poiché uniranno le loro forze per impedire a Luciano di complicare la situazione.

In seguito Laura sorprenderà le colleghe di lavoro, presentandosi nel negozio più lussuoso del capoluogo lombardo con delle piccole uova di cioccolato. A questo punto la Parisi non avrà altra scelta che confidare a Salvatore di essere in realtà un ex pasticciera, e di aver imparato a fare i dolci proprio nel locale in cui lavorava in precedenza.

Agnese vuole lavorare nella propria abitazione, Ludovica incontra Umberto

Purtroppo non ci sarà nessun buon segnale per poter assistere alla riappacificazione tra il giovane barista siciliano e la fidanzata Gabriella. Quest’ultima addirittura comincerà a trovarsi in grossa difficoltà, in particolare quando Agnese - stufa della sua presenza in atelier - chiederà al direttore Vittorio di farle svolgere i suoi compiti dalla sua abitazione.

Riccardo intanto continuerà ad essere ai ferri corti con la zia Adelaide, che sarà contraria alla sua relazione sentimentale con Angela. La contessa di Sant’Erasmo senza pensare affatto di poter ferire suo nipote e l’ex cameriera del circolo, addirittura chiederà a Ludovica di non mancare il giorno delle sue nozze con Achille.

La giovane Brancia Di Montalto dopo aver rifiutato l’invito della promessa sposa del Ravasi, cambierà idea. L’ex rivale di Nicoletta farà ritorno a Milano, ma a gran sorpresa avrà una lunga conversazione con Umberto. Quest’ultimo non riuscirà ancora a fidarsi di Achille, dato che continuerà a credere che abbia delle cattive intenzioni nei confronti di Flavia e della figlia.