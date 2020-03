Un amore esploso nella casa del GF Vip e che Clizia Incorvaia non vede l’ora di poter vivere libera dell’occhio indiscreto delle telecamere. La siciliana ha chiuso l’avventura nella casa più spiata dagli italiani da diverse settimane. Una squalifica le ha impedito di proseguire il suo percorso al fianco di Paolo Ciavarro con il quale il feeling è stato immediato. Una passione crescente sfociata nelle prime effusioni vissute in giardino e tra le lenzuola. A tal riguardo l’ex di Francesco Sarcina ha precisato, in un’intervista concessa a Novella 2000, che con il figlio di Eleonora Giorgi ci sono stati soltanto baci.

“Non siamo stati neanche una volta insieme. Nella casa c’è stato un tipo d’amore che oggi non vivono neanche i ventenni”. Clizia ha dichiarato di provare forti sentimenti nei confronti di Ciavarro ma che non è ancora pronta per la convivenza: “Sono innamorata, ma andiamoci piano” - ha precisato la Incorvaia.

Clizia Incorvaia: 'Con Francesco Sarcina non ho parlato di Paolo'

L’ex gieffina si è soffermata anche sul rapporto con Francesco Sarcina sottolineando che ha superato la rabbia e la delusione delle settimane successive alla separazione.

“Quando mia figlia mi chiede di lui le dico sempre che è il suo principe e che le canzoni delle Vibrazioni sono le più belle. Ne parlo sempre bene” - ha rimarcato Clizia Incorvaia che ha aggiunto di non aver parlato con l’ex marito della sua love story con Paolo Ciavarro. “Sicuramente lo avrà saputo da tv e social. Preferisco non parlare del mio privato”.

L’influencer siciliana sembra aver definitivamente voltato pagina anche grazie alla ritrovata serenità che le ha trasmesso il ventottenne romano: “Ora non voglio pensare al passato ma solo alla bellezza del presente” - ha dichiarato la trentanovenne.

La siciliana sulla love story con Ciavarro: 'Al Gf Vip solo baci, non vedo l'ora di viverlo fisicamente'

Clizia Incorvaia continua a mandare dolci messaggi a Paolo Ciavarro in attesa di riabbracciarlo quando sarà terminata la sua avventura al Grande Fratello Vip. Senza fare giri di parole l'ex di Francesco Sarcina ha riferito di essere innamorata del ventottenne. “In ogni mio post c’è un pensiero per lui ed anche Paolo dalla casa ha sempre un messaggio d’amore per me” - ha evidenziato l’influencer che ha frenato sull’ipotesi di una convivenza immediata.

“Per l’esperienza che ho fatto preferisco andarci cauta. Durante il reality ci siamo dati soltanto dei baci ma, quando non ci saranno più le telecamere, ci vivremo sia psicologicamente che fisicamente” - ha chiosato la Incorvaia che ha aggiunto che da quando ha lasciato il reality si sente spesso con Eleonora Giorgi e che per il momento non presenterà la figlia (Nina) a Ciavarro.