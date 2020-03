Continuano a far emozionare le trame della fortunata soap opera Una vita, ideata da Aurora Guerra. Negli appuntamenti italiani in onda su Canale 5 la prossima settimana Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), dopo aver festeggiato il suo ventitreesimo compleanno, darà sfogo ai suoi sentimenti. La cugina di Celia e Telmo Martinez (Dani Tatay), non appena rimarranno da soli in canonica faranno l’amore per la prima volta. Inigo Barbosa, invece, sarà alla disperata ricerca di soldi per cambiare le sorti della sorella Flora.

La pasticciera si troverà sotto sequestro del pericoloso usuraio Andres, che pretenderà di ricevere un'ingente quantità di denaro dal fidanzato di Leonor Hildago.

Una Vita, spoiler: Inigo alla ricerca di denaro per salvare Flora

Le anticipazioni degli episodi di Una Vita in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 29 marzo al 3 aprile 2020, raccontano che Inigo verrà ricattato dallo strozzino Andres. Quest’ultimo, dopo aver rapito Flora, esigerà che il cioccolatiere saldi il debito che ha contratto con lui anche per consentirgli di tornare ad essere il promotore di Tito Lazcano.

Il proprietario de La Deliciosa, anche se sarà disposto a fare qualsiasi cosa per salvare la sorella e per sottrarre l’abile pugile dalle grinfie di Salvador Borras, rifiuterà l’aiuto economico di Rosina. Nel contempo, Samuel prenderà finalmente una presa di posizione, facendo sapere al suo ricattatore, Jimeno Batán, di non poter svolgere il suo nuovo orrendo incarico. Intanto Servante riuscirà a convincere Casilda ad aiutarlo a trovare la coppia formata da Arsenio e Salvadora.

Telmo e Lucia danno scandalo, Celia ossessionata da Milagros

Successivamente, Telmo e Lucia daranno scandalo ad Acacias 38 a causa della pubblicazione della foto di un loro bacio su un giornale. A questo punto, padre Bartolomè darà un consiglio all’ex sacerdote per impedire che Espineira metta le mani sull’ingente patrimonio della Alvarado. Nello specifico, il religioso farà sapere al Martinez che la sua promessa sposa potrà proteggere il denaro, investendolo in un istituto benefico.

A questo punto, a catturare l’interesse dei telespettatori sarà nuovamente Lucia che, stufa di sentire voci su di lei, dichiarerà di poter fare ciò che vuole nella sua vita tramite una lettera indirizzata alla stampa. Inoltre, la ricca ereditiera si servirà della complicità della cugina Celia per organizzare la sua festa di compleanno ed esigerà che tra gli invitati ci sia un giornalista. La moglie di Felipe accetterà di dare una mano alla parente, nonostante sia sempre più ossessionata da Milagros, la figlia di Ramon e Trini.

Felipe arrabbiato con la moglie, prima notte d’amore per la Alvarado e il Martinez

Rosina, dopo aver intuito che Leonor e Liberto le stanno nascondendo qualcosa su Inigo, metterà alle strette il marito e scoprirà che il cioccolatiere sta facendo i conti con un riscatto per poter riabbracciare la sorella Flora. Nel frattempo, si avvicinerà il giorno in cui Lucia entrerà in possesso del patrimonio dei suoi genitori, i marchesi di Valmez, precisamente quando compirà ventitré anni. L’Alvarez Hermoso, dopo essersi accorto che sua moglie continua a trascorrere le sue intere giornate con la piccola erede dei Palacios, la inviterà ad occuparsi della sua famiglia.

La festa di compleanno della Alvarado si svolgerà nel migliore dei modi, sino a quando Celia non se ne andrà via nel bel mezzo del banchetto scatenando la furia del consorte. Per finire Telmo e Lucia, dopo essere rimasti nella casa parrocchiale, si lasceranno andare alla passione per la prima volta.