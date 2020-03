Mercoledì 8 aprile 2020 spazio ad un'altra puntata della soap Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni raccontano che Federico verrà a sapere dalla fidanzata un retroscena inaspettato e davvero molto doloroso, che lo porterà a prendere una drastica decisione.

Riccardo si troverà davanti Ludovica, tornata all'improvviso a Milano con intenzioni ancora non ben chiare.

Intanto, Umberto e Adelaide si concederanno una cena d'addio, che prenderà una piega decisamente passionale. L'attrazione tra i due non potrà essere controllata, nonostante la contessa stia per sposare Achille.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di mercoledì 8 aprile 2020 su Rai 1

Nella puntata dell'amata soap opera in onda mercoledì prossimo su Rai 1, Roberta sarà assalita dai sensi di colpa e deciderà di liberarsi la coscienza prima che Federico parta per la Svizzera, carico di speranze per la sua delicata e costosa operazione chirurgica.

Intanto, Angela non se la sentirà di partecipare al matrimonio di Achille e Adelaide ed esprimerà i suoi dubbi a Riccardo. La Barbieri non si sente all'altezza della ricca e potente famiglia Guarnieri e a nulla serviranno le rassicurazioni del suo nuovo fidanzato.

Un ritorno inaspettato

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 8 aprile 2020 della soap Il Paradiso delle Signore 4 raccontano che Ludovica arriverà a Milano. Stranamente, non sembrerà interessata a mettere i bastoni tra le ruote a Riccardo, ora fidanzato con Angela. Tuttavia, non si esclude che la ragazza, ferita nell'orgoglio, possa avere un piano ben preciso per riprendersi il Guarnieri Jr.

Proseguono i preparativi per la Pasqua e Laura, incaricata di realizzare delle uova di cioccolato di alta pasticceria, chiederà qualche giorno di permesso a Vittorio, che glieli concederà senza battere ciglio.

Sarà Armando ad occuparsi della cassa, in accordo con Clelia e Marta.

La solitudine di Umberto

Proseguendo con la trama della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, Umberto si troverà a fare i conti con la consapevolezza di essere rimasto solo, ora che Adelaide sta per convolare a nozze. Come se non bastasse, sembra che nessuno dia credito ai suoi sospetti sul conto dell'ambiguo Achille Ravasi.

Il Guarnieri, facendosi coraggio, chiederà alla contessa di passare un'ultima serata con lui, invitandola a cena. Per i fan della coppia, ci sarà un risvolto decisamente romantico.

Una partenza carica di delusione

Infine, come narrano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 riferite alla puntata in onda su Rai 1 l'8 aprile, Roberta non riuscirà più a mentire a Federico e così finirà con il confessargli che lei e Marcello si sono baciati.

Federico sarà deluso ed amareggiato e, senza dire nulla, lascerà di punto in bianco Roberta. Il figlio di Silvia partirà per la Svizzera, sperando almeno di riprendere l'uso delle gambe grazie alla costosa operazione chirurgica al quale si sottoporrà.

Ci sarà il lieto fine?