Sono quasi tre settimane che Uomini e donne non va in onda: le registrazioni del dating-show sono state sospese nel rispetto delle norme imposte dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus in Italia. Ieri pomeriggio, però, i profili social ufficiali della trasmissione hanno comunicato ai fan un'importante novità: presto Gemma Galgani e Giovanna Abate potranno essere corteggiate con le parole da chiunque provi un interesse per loro.

Il ritorno 'virtuale' di Uomini e Donne dopo lo stop

Una delle trasmissioni più amate dal pubblico, sta per tornare: questo è quello che si evince dal comunicato che le pagine social di Uomini e Donne hanno pubblicato nella giornata di ieri, lunedì 30 marzo.

Vista l'attuale impossibilità a far incontrare i tronisti "in carica" con i loro spasimanti, i membri della redazione hanno escogitato un nuovo modo per mettere in contatto alcuni protagonisti del dating-show con chi ha seriamente voglia di conoscerli.

"Vuoi corteggiarle a parole?", si legge all'inizio del post che gli addetti ai lavori hanno dedicato all'iniziativa che sta prendendo forma proprio nelle ultime ore.

Le donne che per ora sono disponibili a scambiare due chiacchiere con uomini single, sono Giovanna Abate del Trono Classico e Gemma Galgani del Trono Over.

Nuovo meccanismo di conoscenza per i tronisti di Uomini e Donne

Ancora sono poche le informazioni che la redazione ha fornito sulla nuova versione di Uomini e Donne che ha deciso di proporre al suo pubblico: per il momento, infatti, si sa soltanto che Giovanna e Gemma possono essere corteggiate a parole (nel rispetto della quarantena in corso in tutta Italia) da chiunque si stia iscrivendo nelle ultime ore sul portale Witty Tv.

Le troniste che per adesso hanno accettato di interagire con degli spasimanti virtuali, sono la Abate (che nei mesi scorsi è stata corteggiatrice di Giulio Raselli e poi stata "promossa" sulla poltrona rossa) e la Galgani (protagonista del dating-show da oltre dieci anni e volto di riferimento della versione "Senior").

Quando le registrazioni del programma sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, la romana stavano conoscendo un bel po' di ragazzi da qualche settimana, mentre la dama torinese era entrata in contatto con il cavaliere Algemiro.

La redattrice di Uomini e Donne assicura: 'Non ci fermiamo'

Prima che sui social network fosse pubblicato l'annuncio della nuova versione di Uomini e Donne (corteggiamento a parole, quindi soltanto virtuale), un noto membro della redazione si era esposto per rassicurare i fan su quello che sta accadendo in queste settimane di stop.

Anche se ancora non si sa se e quando ricominceranno le registrazioni in studio sia del Trono Classico che del Trono Over, Raffaella Mennoia ha fatto sapere che lei e i suoi colleghi sono ugualmente al lavoro. In questi giorni, infatti, sono in corso sia i provini per i nuovi corteggiatori del dating-show che quelli per le coppie che parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island.

La collaboratrice di Maria De Filippi, però, ha chiarito che tutti questi casting stanno avvenendo o al telefono oppure in video chiamata, nell'assoluto rispetto delle norme vigenti dall'inizio di marzo in tutta Italia.

La redazione di U&D, dunque, non si ferma: oltre a dare il via alle conoscenze virtuali tra Gemma, Giovanna e i loro spasimanti, gli addetti ai lavori stanno già mettendo su il cast del reality Mediaset sulle tentazioni che, salvo cambiamenti, dovrebbe andare in onda tra giugno e luglio come è accaduto negli anni precedenti.