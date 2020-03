Le anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America hanno rivelato che Sally Spectra è affetta da una grave malattia e che le restano poche settimane di vita. Ma gli ultimi spoiler svelano un piccolo colpo di scena, in quanto, la giovane stilista, parlando con la dottoressa che la sta seguendo nella sua malattia, si lascia sfuggire una parola di troppo. Infatti emerge che la Spectra non sarebbe in pericolo di morte, ma che in realtà ha inscenato questo melodramma, solamente per poter far tornare da lei il suo amato Wyatt Spencer.

Beautiful America: Sally scopre di essere malata gravemente

Le anticipazioni americane di Beautiful mostrano che Sally si trova in ospedale per fare dei controlli, in quanto non si è sentita bene negli ultimi tempi. Quando esce dalla sala visita è sconvolta e incontra Katie Logan, la quale comprende che la Spectra ha qualcosa che non va e le offre tutto il suo appoggio e il suo sostegno. Poco dopo Sally racconta a Katie di essere affetta da un male incurabile e che, purtroppo, sarà destinata a lasciare questo mondo a breve.

Fa però promettere alla Logan di non dire a nessuno del suo stato di salute.

Spoiler americani di Beautiful: il gesto di Wyatt e Florence

Katie non riesce a stare zitta e a mantenere il segreto di Sally, soprattutto con Wyatt, il quale resta decisamente sconvolto nell'apprendere il triste destino della sua ex fidanzata. Il giovane Spencer racconta la sconvolgente verità anche a Florence e i due, dopo aver discusso, decidono di sospendere la loro relazione per qualche tempo.

Wyatt così torna da Sally, per vivere accanto a lei il tempo che le resta da vivere. Ma attenzione, le cose non sono come sembrano.

Beautiful puntate americane: la menzogna di Sally

Sally è felice di poter stare ancora con Wyatt, ma accade qualcosa di inaspettato che permette a chi segue la soap, di comprendere quale sia la verità su questa vicenda . Ebbene quando la Spectra si recherà ad un controllo in ospedale si capirà da un discorso con il medico che lo segue, che si tratta di una farsa.

Le anticipazioni americane di Beautiful spiegano che Sally è malata, ma non rischia di morire e sta usando questo escamotage per portare Wyatt a sposarla. La stilista infatti è certa che in questo modo, si renderà conto di quanto possano essere felici insieme e cambierà idea sulla sua storia con Flo.

Beautiful trame America: il piano di Sally Spectra

La Spectra è felice. Wyatt ora è tornato da lei, ma deve continuare a credere che lei stia per morire. Vuole infatti spingersi fino al momento in cui si trova sul letto di morte, pronta ad esalare l'ultimo respiro. Decide così di accelerare i tempi.

Organizzerà un momento romantico per fargli ricordare quello che avevano insieme prima dell'arrivo di Flo. Sally ha intenzione di spingere Wyatt a sposarla. Una volta diventata signora Spencer, nessuno potrà mai obbligarla a firmare dei documenti per un divorzio.

Chissà se Sally riuscirà a portare fino in fondo il suo folle piano?