I telespettatori affezionati de Il Segreto dovranno dire addio a Donna Francisca e agli altri personaggi che hanno popolato Puente Viejo negli ultimi anni. Secondo il settimanale 'Nuovo Tv', nei giorni scorsi Antena 3, il canale spagnolo che trasmette la soap opera, ha rivelato che le ultime puntate de Il Segreto verranno trasmesse tra il mese di maggio e il mese di giugno in Spagna, mentre in Italia i fan dovranno salutare per sempre la telenovela a dicembre.

Il motivo della chiusura

Nonostante la soap opera Il Segreto sia arrivata alla dodicesima stagione registrando più di 2.280 puntate, gli sceneggiatori hanno deciso per la chiusura definitiva della telenovela iberica.

Sembrerebbe che il motivo sia il calo di ascolti, che negli ultimi tempi si è registrato in Spagna: in due anni Il Segreto ha perso più di mezzo milione di telespettatori. Anche in Italia lo share sembrerebbe decisamente calato, i telespettatori italiani, infatti, sembrano prevalere oramai la soap opera spagnola Una Vita.

Donna Francisca a 'Nuovo Tv'

Negli ultimi anni la protagonista della soap opera Donna Francisca, interpretata da Maria Bouzas è stata molto meno presente sul set de Il Segreto. Maria Bouzas, intervistata da 'Nuovo Tv', ha dichiarato che dopo sette anni di impegno intenso, ha sentito il bisogno di lavorare meno e dedicare del tempo alla sua famiglia.

Poi l'attrice ha raccontato di aver fatto per lungo tempo la pendolare per poter raggiungere il set. Successivamente gli sceneggiatori hanno cercato di accontentare la Bouzas diminuendo le puntate nelle quali era coinvolta, ma questa scelta ha avuto presumibilmente conseguenze negative dal punto di vista degli ascolti. Anche l'abbandono della sceneggiatrice che ha creato Il Segreto, Aurora Guerra, ha probabilmente inciso nel drastico calo dell'audience.

La nuova squadra di autori si è ritrovata a gestire una telenovela di una grande portata senza una guida importante. La notizia della chiusura de Il Segreto non allieterà il pubblico, ma gli sceneggiatori hanno annunciato un finale unico che non deluderà i milioni di fan della serie spagnola.

Il grande finale de Il Segreto

E' ancora presto per capire come si svolgerà il gran finale promesso dalla produzione de Il Segreto.

Il set della soap opera è tuttora blindato e lo sarà ancora per diverse settimane, ma sono molte le indiscrezioni che sono trapelate negli ultimi giorni. Diversi sono i personaggi che i telespettatori vorrebbero rivedere: oltre alla protagonista della prima stagione Pepa interpretata da Megan Montaner, si fanno anche i nomi di Gonzalo, Aurora, Nicolas e Fe. Secondo quanto annunciato da Antena 3, prima che vada in onda l'ultima puntata, tutti i misteri e i segreti di Puente Viejo verranno svelati.