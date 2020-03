Lo scorso 10 marzo, Francesco Giorgino si è commosso in diretta, nell'edizione del Tg1 delle 20. La reazione del giornalista è arrivata dopo la toccante testimonianza della dottoressa Francesca Mangiatordi. Nello specifico l'operatore sanitario ha affermato che in quest'ultimo periodo, l'età dei contagi da Covid-19 si è abbassata.

Il medico intervenuto in collegamento, svolge il suo mestiere presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Cremona. Ma non solo: la donna è l'autrice dello scatto alla sua collega, che in questi giorni ha fatto il giro del web.

La testimonianza della dottoressa

Durante l'edizione serale del Tg1, la dottoressa Francesca Mangiatordi ha riportato la sua testimonianza. Il medico ha fatto il punto sulla difficile situazione, che si sta registrando negli ospedali della Lombardia: “Abbiamo notato che l’età si è abbassata. Vediamo diverse polmoniti in soggetti giovani”. Di fronte a delle parole così toccanti, Francesco Giorgino si è commosso in diretta: "Scusate ma sono un po’ emozionato per questa testimonianza”.

La dottoressa ha proseguito con un appello rivolto alla cittadinanza, invitando tutti a restare a casa il più possibile, senza alcuna distinzione di età: “Aiutateci, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente il virus”.

Secondo Francesca Mangiatordi, gli ospedali del Nord Italia sono allo stremo e difficilmente riusciranno a proseguire la loro attività se la situazione dovesse evolversi.

Nel frattempo, il video di Francesco Giorgino è diventato virale. All'indirizzo del giornalista sono arrivati numerosi commenti d'affetto.

Elena Pagliarini è l’infermiera stremata, diventata famosa in tutto il mondo

Lo scatto postato dalla dottoressa Francesca Mangiatordi riguarda Elena Pagliarini.

Quest'ultima, è un'infermiera impegnata in prima linea da quando è scoppiata l'emergenza Covid-19 in Italia. La 40enne dell’azienda sanitaria di Cremona, dopo essere divenuta celebre in tutto il mondo ha commentato il suo essere diventa popolare.

Elena Pagliarini in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica ha dichiarato: “Quella notte ero stremata. Scusate se sono crollata prima della fine del turno”.

La donna ha rivelato che la foto è stata scattata alle 6 del mattino, ma quella notte in ospedale era accaduto di tutto. L'infermiere con molto rammarico, ha affermato di aver visto la disperazione negli occhi dei suoi pazienti, poiché in reparto erano arrivati moltissime persone con febbre e difficoltà respiratorie. Dall'inizio della sua carriera Elena Pagliarini non aveva mai visto delle scene simili: “Fino a pochi giorni fa la Cina era in televisione. Adesso Wuhan è arrivata da noi”.