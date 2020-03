Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto preannunciano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, Garcia Morales (interpretato da Josè Navar), sarà occupato nella ricerca del corpo di Fernando Mesia. Nel frattempo Carmelo scoprirà la causa dell'avvelenamento degli animali. Intanto Esther avrà un piano e vorrà ingannare don Berengario, mentre la tenuta coi terreni di donna Francisca verrà distrutta per colpa del veleno nei canali di irrigazione.

Garcia Morales cerca il corpo di Fernando

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 9 al 13 marzo, Garcia Morales convocherà i militari per cercare il corpo di Fernando, l'uomo non sarà convinto che la sua scomparsa sia dovuta ad un incidente. Nel frattempo una strana epidemia invaderà Puente Viejo ed ucciderà tutti gli animali del paese. Più tardi Irene chiederà un'intervista a Maria. Poi Carmelo scoprirà la causa dell'avvelenamento degli animali e chiederà a Meliton di contattare Garcia Morales, affinché si prenda tutte le sue responsabilità, ma l'uomo non riuscirà a trovarlo.

Successivamente Onesimo e Paco ritroveranno la sintonia persa. Marina scoprirà che Esther l'ha tratta in inganno e che la donna ha intenzione di imbrogliare anche don Berengario, rubando tutto il suo denaro. Nel frattempo Marcela metterà in guardia Lola, quest'ultima vorrà avere un chiarimento da parte di Prudencio.

Garcia Morales si dichiara innocente

La tenuta con il terreno di Francisca Montenegro verrà completamente distrutta a causa del veleno versato nei canali di irrigazione.

Intanto, oltre al bestiame e alle coltivazioni, anche molti paesani resteranno vittime del cianuro con il quale sono state contaminate le acque. Più tardi Irene chiederà l'aiuto dell'associazione femminista per parlare con i cittadini, mentre Gracia accetterà di esibirsi con la compagnia di flamenco. Poi Esther verrà scoperta da Marina, così dovrà velocizzare la sua fuga. Successivamente Meliton riuscirà a recuperare le mappe di Conrado per trovare delle nuove sorgenti d'acqua.

Frattanto Garcia Morales si dichiarerà innocente riguardo l'avvelenamento delle acque della città, sia davanti al sindaco Carmelo, sia davanti a Raimundo, quest'ultimo gli crederà.

Gracia passa il provino

Mauricio, Meliton, Severo e Carmelo seguiranno le indicazioni della mappa di Conrado per cercare delle sorgenti d'acqua pulite. Una volta arrivati nel punto stabilito, però, gli uomini verranno sorpresi da alcuni colpi di pistola sparati da un fucile di uno sconosciuto. Intanto Lola sembrerà avere alcuni dubbi riguardo al suo matrimonio, mentre Gracia passerà il provino de "LaAndalucita". Successivamente tutti i paesani si riuniranno per festeggiare il matrimonio di Prudencio e Lola, nonostante la situazione a Puente Viejo non sia molto positiva.

Nel frattempo Gracia riuscirà a coronare il sogno di esibirsi davanti ad un pubblico e l'evento andrà come sperato. Meliton decide di andare da solo nel bosco per cercare una sorgente d’acqua non contaminata, ma si trova di fronte ad un uomo armato di fucile che lo uccide. Infine, Marina sarà ormai convinta di voler lasciare definitivamente Puente Viejo, poiché in paese molti non smetteranno di insinuare che fra lei e don Berengario ci sia qualcosa.