Jo Squillo, in un sabato sera qualunque di quarantena, ha messo d'accordo tutti. La cantante ha inscenato un vero e proprio dj set a casa, facendo ballare il pubblico, che l'ha seguita in diretta sul suo profilo Instagram. La show girl ha unito generazioni e classi sociali, gente comune e vip, facendo una delle cose più belle viste in questa quarantena, a detta dei commenti sul web.

Jo Squillo e il dj set a casa in diretta su Instagram

Jo Squillo, nella serata del 28 marzo, ha avuto una brillante idea per svoltare la serata dei molti italiani annoiati nelle loro case a causa della clausura forzata in quarantena.

Unendo le sue passioni per la musica e per il ballo, l'esuberante conduttrice si è truccata e pettinata per una serata degna del week end. La cantante ha organizzato una finta festa in discoteca a casa sua, con tanto di manichini, lampada a specchi, luci colorate e musica ad alto volume. La cantante di 'Siamo donne' ha indossato un abito scintillante, pieno di paillettes, ma non è bastato, oltre a lei erano presenti due manichini femminili con vestiti luccicanti. Durante la diretta Instagram, la cantautrice ha ballato, cantato e coinvolto il pubblico a casa che è letteramente impazzito nel vederla.

I commenti su Twitter

Su Twitter Jo Squillo è entrata in brevissimo tempo fra le tendenze. I commenti delle persone sul web sono stati positivi. Qui sotto un esempio di un ragazzo che ha scritto:

"No vabbé sto piangendo dalle risate, Jo Squillo in diretta su Instagram con tacchi e vestitino che inscena una discoteca in casa con console e due manichini dietro COSA PIÙ BELLA DI QUESTA QUARANTENA. In più tutti i commenti dei vari vip mi hanno fatto collassare.

GRAZIE JO."

Fra i commenti che hanno avuto più like, c'e' stato questo:

"Il 28 marzo 2020 Jo Squillo riscrive la storia della musica.

L'Italia riparte da qui."

Qualcuno ha definito anche l'ex isolana come 'l'eroina di questa quarantena'.

La presentatrice ha messo d'accordo tutti, ma non solo la gente comune, anche i vip.

I commenti dei vip che hanno seguito la diretta, fra cui i Ferragnez

La diretta Instagram di Jo Squillo è stata seguita da migliaia di persone, fra cui molti vip, come Emma Marrone, Fedez, Chiara Ferragni e Myss Keta.

I COMMENTI SOTTOCLA DIRETTA DI JO SQUILLO AIUTO sto volando pic.twitter.com/XLblcn7em0 — ᵃᶰᵉᵐᵒᶰᵉ (@isseaus) March 29, 2020

Gli utenti dei social hanno gradito la presenza dei personaggi famosi. Una ragazza ha scritto:

"La diretta più trash di questa quarantena offerta da Jo squillo"

Emma Marrone ha scritto: "Nel mio privé solo alcool di qualità', Chiara Ferragni ha invece commentato con un: "Numero uno", Fedez ironicamente ha scritto: "Ho dato un limone alla Ventura pensando fosse Chiara"

Il commento di Fedez nella diretta di Jo Squillo sto volando pic.twitter.com/NH7Sz0Mz1O — ℒ. (@dreaminhogvarts) March 28, 2020

I Ferragnez sono stati molto apprezzati per il coinvolgimento divertente che hanno avuto durante questa diretta, un'utente ha commentato su Twitter:

"Ma Fedez e Chiara perfetti anche sotto la diretta di Jo Squillo a divertirsi come pazzi ma li sto amando di nuovo che belli che sono"