Chiara Ferragni e Fedez nella giornata di oggi festeggiano i due anni del loro bambino, nato in California nel marzo 2018. I coniugi, chiusi come tutti gli italiani a casa in queste giornate, dedicano sui loro profili social, seguiti da milioni di persone, parole dolci, piene di amore e di affetto per il loro piccolo Leone. Chiara Ferragni, nella giornata di ieri, da perfetta mamma, si è cimentata nel fare una crostata per il suo bambino, per festeggiare questa giornata speciale.

La dedica di Chiara Ferragni per il piccolo Leone

In un post dolcissimo, pubblicato un'ora fa, l'influencer che ha al suo attivo oltre 18 milioni di followers sparsi in tutto il mondo, ha dedicato un video a suo figlio per i suoi due anni. In questo video lei e Leone sono nel giardino di casa sua a Los Angeles e giocano amorevolmente, soffiando un petalo di un fiore. Le parole di Chiara Ferragni sono state queste, ad accompagnare il video:

"Ciao amore mio, oggi compi due anni ed ancora non mi sembra vero.

Volevo scrivere una cosa per te e scegliere un video che ci rappresentasse, e tra tutti quelli fatti ho scelto questo: era luglio 2019, ero appena tornata da un viaggio di lavoro e non ti vedevo da giorni. Ricordo quel pomeriggio, caldo ma non afoso, a scoprire le meraviglie dei fiori in terrazza, a riempirti di baci, a fare il bagnetto insieme nella piscina gonfiabile, a mangiare le fragole. A guardarti ed a sorprendermi, ancora una volta, di essere tua madre.

E conclude dicendo al figlio quanto lo ama e che si impegnerà al massimo per farlo crescere in un mondo magico e da sogno. Aggiungendo di ricordarsi sempre che mamma e papà gli vogliono un bene infinito.

La dedica di Fedez

Fedez invece, per festeggiare suo figlio, ha pubblicato un video, in cui Leone è molto piccolo e la sua dedica è stata sicuramente più concisa della moglie:

"Tanti auguri amore della mia vita ❤️"

I Ferragnez si stanno comunque preparando a festeggiare il loro bambino con una festa a casa, aiutati da Franco, che attualmente vive con loro nell'appartamento a Citylife.

A Milano le loro giornate sono scandite da impegni solidali, va ricordata sicuramente la raccolta fondi che hanno fatto per l'ospedale San Raffaele di Milano, inoltre, ogni pomeriggio, alle 18, Fedez delizia i vicini di casa e i suoi followers, con un concerto dalla finestra della sua camera. Chiara Ferragni invece, nella giornata di ieri, ha stupito i suoi fan con un video in cui prepara una crostata per festeggiare il suo bambino. Fede e Chiara per l'occasione, hanno messo festoni e palloncini in casa, per un party che celebreranno nella giornata di oggi, dove si esibirà per l'occasione, Andrea Bocelli.