Maria Blanco, l'attrice che interpreta il personaggio di Carmen nella soap opera spagnola 'Una Vita', appare ritratta in una foto scattata in una stanza d'ospedale. L'attrice ha postato l'immagine sul suo profilo Instagram mentre indossava anche una mascherina, anche se non è ancora chiaro se abbia contratto il Coronavirus. Maria Blanco ha affermato di voler tornare presto a casa e riabbracciare la sua famiglia. "Voglio solo andare a casa", sono state alcune delle sue parole postate sui social. Sembra fuori di dubbio che 'Carmen' stia attraversando un periodo molto delicato della sua vita e abbia voluto condividere le sue sensazioni su Instagram con i suoi tantissimi estimatori.

Maria Blanco, Carmen in Una Vita, è ricoverata in ospedale

Non è sicuramente un momento felice per Maria Blanco, l'attrice che ha portato alla ribalta Carmen nella soap spagnola Una vita. Maria Blanco ha postato sul proprio profilo Instagram una foto, la donna è ricoverata in ospedale, indossa una mascherina e sicuramente non sta passando un bel momento. L'attrice ha affermato di non vedere l'ora di tornare in famiglia e soprattutto di riabbracciare sua figlia, ha detto di sperare che tutto quello che sta vivendo possa essere ricordato il prima possibile solo come un brutto sogno.

Sono stati moltissimi i fan che le hanno voluto regalare un messaggio di sostegno e solidarietà in questo brutto momento che sta attraversando. Gli utenti le hanno anche consigliato di non abbattersi, di continuare ad essere ottimista e di pensare esclusivamente all'esito positivo della situazione che la vede, suo malgrado, protagonista.

Il messaggio di Maria Blanco ai suoi fan

Carmen, alias Maria Blanco, oltre a pubblicare la sua foto in un letto d'ospedale con una mascherina sul volto, ha scritto anche un messaggio per rassicurare tutti i suoi fan e le persone che le vogliono bene.

L'attrice ha affermato che tutti sono molto gentili e si prendono cura di lei, anche se non ha mentito sul fatto di avere comunque paura. Ha scritto in maniera inequivocabile: "Voglio solo andare a casa" e ha sostenuto di avere il desiderio di poter dire a sua figlia che è stato solo un brutto sogno, una volta che potrà riabbracciarla. L'attrice dall'immagine sembrerebbe essere in isolamento ospedaliero.

Al momento Maria Blanco sta combattendo la sua battaglia e lo fa, per certi versi, anche in maniera molto ironica, probabilmente per non far preoccupare ulteriormente le persone che la seguono. L'attrice spera di tonare il prima possibile dai suoi cari e lo sperano anche tutti i fan che la apprezzano e la seguono nella soap opera spagnola. Al momento i set di Una Vita e de Il Segreto sono stati chiusi a causa della veloce propagazione del coronavirus.