Veronica Burchielli attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. L'ex tronista di Uomini e donne ha ricevuto moltissime domande, in merito alla sua nuova situazione sentimentale. Molti utenti hanno chiesto alla giovane, come sia il suo umore visto che ad oggi risulta essere single. Nella risposta Veronica non si è risparmiata dal lanciare qualche frecciatina all'indirizzo di Alessandro Zarino.

Sebbene Veronica Burchielli nei giorni scorsi abbia ufficializzato la rottura con l'ex tronista campano, il diretto interessato al momento ha deciso di scegliere la via del silenzio.

Nuovo sfogo di Veronica Burchielli

Veronica Burchielli in queste ore ha dato adito ad un nuovo sfogo, dopo essere ritornata single. Complice anche la quarantena forzata, l'ex tronista del dating-show di Canale 5 ha deciso di interagire con i suoi fan.

Un utente ha chiesto alla giovane: "Come stai?", la replica della diretta interessata non si è fatta attendere: "Sto come tutte quelle persone che vivono la fine di un rapporto nel quale hanno creduto". La Burchielli ha ammesso, di avere una grande confusione in testa.

Spesso cerca di dare delle risposte alle sue numerose domande, ma invano.

Poco dopo Veronica ha aggiunto di essere una persona introversa e riflessiva. Sebbene l'ex tronista sia una ragazza con un lato malinconico, cerca sempre di non essere negativa: "Questo momento non è casuale, servirà a farmi capire qualcosa ma starà a me reagire."

La bella ligure inoltre, ha rivelato che non si possono decidere i sentimenti ma si possono decidere il modo in cui vedere le cose.

Infine Veronica Burchielli ha concluso nella risposta alla sua fan, che spesso ringrazia i dolori ricevuti in passato perché è proprio in quei momento che ha saputo dare il meglio di sé.

Alessandro Zarino nel mirino dell'ex Veronica

Un altro utente ha chiesto a Veronica Burchielli, come è possibile che le persone cancellano il bene di un'altra in poco tempo. Anche in questo caso, la diretta interessata è letteralmente sbottata come un fiume in piena.

La giovane ha dichiarato, che anche lei si sta chiedendo come sia possibile una cosa del genere: "Credo sia legato alla bontà di un cuore." L'ex protagonista di Uomini e Donne ha puntualizzato, che se una persona ha un cuore buono e sincero non riuscirà mai a cancellare chi ha fatto parte del proprio passato. Quest'ultima risposta per molti utenti è risuonata come una vera e propria frecciatine nei confronti del suo ex fidanzato, Alessandro Zarino.

Infine Veronica Burchielli ha concluso, ammettendo che lei nel suo cuore ha tutte le persone che hanno fatto parte della sua vita senza mai escludere nessuno.