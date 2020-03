Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful nelle prossime puntate, che andranno in onda in Italia non prima dela fine dell'estate. Da quanto emerge dalle anticipazioni che giungono direttamente dall'America, si viene a sapere che finalmente avrà termine il calvario di Hope, la quale conoscerà la verità sulla sua piccola Beth. Sarà Liam il primo a venire a conoscenza che Phoebe è in realtà Beth e lo farà grazie alla rivelazione del piccolo Douglas.

Subito lo Spencer informerà la Logan la quale, nel frattempo, si sarà sposata con Thomas.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas divide Liam e Hope

In Italia, passeranno ancora diversi mesi prima che i telespettatori di Beautiful possano vedere il ricongiungimento di Liam e Hope con la loro piccola Beth. Il dramma nelle vite dei due proseguirà quindi ancora per un po' e il ritorno a Los Angeles di Thomas sconvolgerà non poco le loro vite. Il figlio di Ridge infatti, scoprirà casualmente la verità su Beth/Phoebe ma terrà il segreto per sé, nell'intento di allontanare Hope da Liam.

Thomas infatti, avrà delle mire sulla giovane Logan e riuscirà nell'intento di separarla dallo Spencer. Da quanto si apprende dalle anticipazioni che giungono dagli Stati Uniti infatti, Hope non solo divorzierà da Liam, ma arriverà a sposare Thomas Forrester, diventando di fatto la mamma del piccolo Douglas.

Douglas scopre la verità su Beth e confessa tutto a Liam nelle prossime puntate di Beautiful

Nel corso dei prossimi mesi dunque, i telespettatori di Beautiful assisteranno a molti cambiamenti nella vita di Liam e Hope. Mentre quest'ultima deciderà di convolare a nozze con Thomas, Liam comincerà ad indagare su Flo. Lo Spencer infatti, vorrà vederci chiaro sull'adozione di Phoebe, ignaro del fatto che la bambina sia in realtà Beth.

Per tale motivo, Liam arriverà, non solo a chiedere aiuto a Wyatt, ma cercherà indizi sulla Fulton nell'ospedale di Las Vegas dove lei sostiene di aver partorito. Mentre sarà in attesa della telefonata che potrebbe inchiodare Flo, sarà Douglas, il figlio che Thomas aveva avuta anni prima dalla defunta Caroline, a raccontare la verità su Beth a Liam. Il piccolo infatti, avrà casualmente origliato una conversazione, scoprendo che la figlia di Hope non è morta. Il bambino quindi, non vorrà far soffrire ulteriormente la Logan e deciderà di confessare la verità a Liam. Dopo aver sentito le parole del piccolo Douglas dunque, Liam correrà ad informare Hope.

Anche Steffy verrà a conoscenza dell'intera vicenda e si vedrà costretta a lasciare Phoebe ai suoi genitori naturali.

Dalle anticipazioni che giungono dall'America, i fan di Beautiful assisteranno a molti colpi di scena nel corso dei prossimi mesi, legati anche al ritorno a Los Angeles di Thomas e del piccolo Douglas.