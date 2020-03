L'emergenza Covid-19 continua a mettere in ginocchio il Belpaese, dove si registrano 97.689 casi positivi di contagio e 10.779 morti, secondo il relativo bollettino fornito dalla Protezione civile e aggiornato al 29 marzo. E i continui aumenti di contagiati e morti destano, intanto, molta preoccupazione, non solo per la gente comune. Tra i vip c'è chi ha lanciato, attraverso i social, dei messaggi volti a sensibilizzare tutti sull'importanza della prevenzione del Covid-19 e chi ha intrattenuto il web lasciandosi andare a delle riflessioni maturate nei difficili giorni della quarantena, stabilita come misura preventiva dai governi vigenti nel mondo, per contrastare la diffusione del Covid-19.

Tra cui, Laura Torrisi.

L'attrice catanese di diverse fiction Mediaset di successo, tra cui Il peccato e la vergogna, L'onore e il rispetto e Furore, ha voluto condividere con il web il suo pensiero maturato sulla pandemia di Coronavirus, che sta mettendo a dura prova la popolazione mondiale. E, a margine del suo ultimo intervento social, non sono mancati in rete dei commenti critici.

Laura Torrisi si sfoga con il web sull'emergenza Covid-19

Dopo essere diventata una protagonista della prima edizione dello spin-off di Amici dedicato alle celebrità, Amici Celebrities, Laura Torrisi ha voluto mostrare la sua vicinanza a chi come lei ora combatte in Italia il patogeno, rivolgendo un messaggio ai follower nella descrizione di una sua nuova foto postata sul suo profilo Instagram, che ha fatto storcere il naso a qualche utente nelle ultime ore.

"Sono i giorni dello smarrimento - si legge tra le parole riportate a corredo della sua nuova immagine condivisa su Instagram - Silenzio e confusione. Ma continuo a pensare che la confusione sia buona ... E che sia un ottimo posto per imparare e creare qualcosa di nuovo".

Laura Torrisi ottiene tanti consensi e qualche critica

L'ultimo messaggio social, riportato su Instagram dall'ex moglie del comico Leonardo Pieraccioni, e che ora vanta oltre 37mila like, ha diviso l'opinione del web.

Sotto il post in questione, infatti, emergono non solo commenti di consenso, rispetto alla riflessione riportata in rete dall'attrice sull'emergenza coronavirus, ma anche parole critiche.

"Ciao carissima, vedere delle tue foto è un conforto, auguriamoci di superare questo brutto periodo e di vederti sempre col sorriso sulla bocca, una buona serata", si legge in uno dei messaggi scritti dagli utenti per l'attrice.

E, sempre sotto il nuovo post di Laura Torrisi, un altro utente ha ha riportato: "Il paradosso è che da ogni “crisi” nasce sempre un’opportunità, un’occasione, un cambiamento, nonostante tutto. Ci rialzeremo e sarà meraviglioso!".

L'attrice risponde agli hater

A margine delle parole di sfogo riportate da Laura Torrisi su Instagram, circa l'emergenza coronavirus, sono giunti in rete anche commenti critici. Tra cui, il seguente messaggio al veleno, riportato da un utente sul profilo Instagram dell'ex concorrente di Amici Celebrities: "Beati voi che a casa avete anche chi vi fa le foto da vip... e sinceramente avete anche rotto i co...ni".

E a quest'ultimo commento, la risposta dell'attrice non si è fatta attendere. La Torrisi ha infatti, prontamente, ribattuto per iscritto al suo hater, con queste parole: "Le foto sono vecchie e i co…ni li avete rotti voi con la vostra rabbia e i vostri giudizi. Se non potete essere d’aiuto, abbiate almeno la decenza di stare in silenzio”.