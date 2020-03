In questi giorni così tanto difficili per le famiglie italiane, la televisione è rimasta uno dei pochi svaghi consentiti. Fortunatamente appare molto ricco il programma offerto dalla varie reti televisive anche in questo lunedì sera, si va dal "Commissario Montalbano" proposto su Rai1, fino al primo episodio di Harry Potter su Italia1. Andiamo a vedere in dettaglio ciò che proporranno stasera le principali reti Rai, Mediaset e quelle facenti parte della galassia di Discovery e Sky.

Il lunedì sera sulle tre principali reti Rai e Mediaset

Il lunedì sera di Rai1 dopo l'edizione del Tg1 e il programma "I Soliti Ignoti", prevede la messa in onda del secondo episodio del "Commissario Montalbano" dal titolo "La rete di protezione". Su Rai2 sarà trasmesso dalle 21.05 uno speciale del Tg2 dal titolo "Coronavirus- Una settimana decisiva", mentre su Rai3 andrà in onda il film drammatico "Carol" con Cate Blanchett, Rooney Mara e Sarah Paulson. Su Rete4 Paolo Del Debbio condurrà il programma di approfondimento giornalistico "Dritto e rovescio", mentre sulla rete ammiraglia Mediaset (Canale 5) sarà possibile vedere il film commedia "Lo stagista inaspettato" con Robert De Niro e Anne Hathaway.

Su Italia1 sarà invece trasmesso il film di genere fantasy "Harry Potter e la Pietra Filosofale", il primo della saga campione di incassi con Emma Watson e Daniel Radcliffe.

Cosa vedere sulle altri rete tv

Andando a vedere le proposte delle altri reti tv si può notare che La7 offre a partire dalle ore 21.15 lo speciale condotto da Licia Colò dal titolo "Speciale Eden-Missione Pianeta". I canali facenti parte del panorama Discovery Italia come Nove e Real Time proporranno sul 9 la prima visione di "Little Big Italy", mentre sul 31 alle 21.15 ci sarà il documentario "Vite al Limite" seguito alle 23.10 da "Piedi al limite".

Nelle due reti controllate da Sky, cioè Tv8 e Cielo saranno trasmessi rispettivamente al canale 8 il programma tv "Alessandro Borghese- 4 ristoranti" e al canale 26 il film d'azione "Navy Seals- Attacco a New Orleans".

Prima abbiamo indicato i programmi messi in onda dalle prime 3 reti nazionali, andiamo ora ad analizzare quelle delle altri reti Rai minori come Rai Premium, su cui al canale 25 potremo vedere il film "Il fiume della vita: Kwai".

Su Rai Movie e Rai4 saranno messi in onda sul canale 21 il fantasy "Siren" e sul 24 a partire dalle ore 21.10 il film western "...e poi lo chiamano il Magnifico" con Terence Hill e Gregory Walcott. La serata televisiva di Rai5 vedrà due proposte: alle 21.15 il documentario "Saint-Exupèry, aviatore e scrittore" e alle 22.15 il film commedia 1TV dal titolo "Pitza e datteri" con Mehdi Meskar e Giuseppe Battiston. Nelle altri reti del gruppo Mediaset, al canale 20 sarà mandato in onda il film genere d'azione "Security" con Antonio Banderas, mentre su Iris al canale 22 il film drammatico "The Illusionist" con Edward Norton e Jessica Biel.

Chiudiamo l'elenco della programmazione televisiva di questo lunedì sera, indicando che su La5 sarà trasmesso il film tedesco "Rosamunde Pilcher: Una vita in discussione", mentre su Cine34 andrà in onda il film commedia degli anni 80 "Noi uomini duri" con Enrico Montesano e Renato Pozzetto.