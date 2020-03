E' finito l'idillio amoroso tra Pamela Barretta ed Enzo Capo: a confermare la rottura è stata proprio l'ex dama del Trono Over di Uomini e donne. Rispondendo, infatti, alle domande dei suoi fan su Instagram, la donna ha affermato: "Enzo mi ha lasciata". Fino a pochi giorni fa Pamela pareva essere disposta anche a parlare di matrimonio, se fosse giunta la richiesta da parte dell'ex cavaliere, le cose invece sono poi radicalmente cambiate. Dopo le affermazioni della Barretta non è tardata la replica di Enzo, sempre via social.

Le motivazioni della fine della relazione, secondo lui, sarebbero legate al fatto che non si sentiva più desiderato.

Pamela: 'Enzo mi la lasciata'

E' giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Enzo e Pamela: la ormai ex coppia aveva affermato, durante l'ultima ospitata a Uomini e Donne, di avere molti progetti in comune per il futuro.

Capo, addirittura, in trasmissione non aveva nascosto il suo desiderio di poter avere presto un figlio dalla sua compagna accompagnando la sua dichiarazione d'amore con un meraviglioso mazzo di fiori e un ballo romantico.

La Barretta stessa, da poco, aveva lasciato intravedere una possibilità di avere un altro bimbo - lei è già mamma - seppure alle giuste condizioni. Poi, però, evidentemente le cose sono precipitate.

Nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, Pamela ha attivato su Instagram la modalità domanda/risposta per dialogare con i suoi fan. In tale occasione ha confermato la rottura con Enzo. La donna ha aggiunto che è stato lui a decidere di porre fine ad una storia d'amore che aveva fatto sognare tanti telespettatori di Uomini e Donne.

La Barretta, poi, ha comunicato che non ha alcuna intenzione di tornare al Trono Over replicando anche ad un fan che le aveva chiesto chi le pagherà d'ora in poi le vacanze: 'Farò da sola, come sempre fatto'.

La replica social di Capo a Pamela

Dopo le dichiarazioni di Pamela, in serata è giunta la replica di Enzo a mezzo social. Con un lungo post, l'ex cavaliere ha spiegato il suo punto di vista. "Non ho lasciato Pamela", ha affermato Capo il quale ha aggiunto di essere stato sommerso dalle domande dei follower.

Enzo ha lamentato piuttosto che la sua ex fidanzata da molto tempo preferiva postare foto da sola piuttosto che in coppia senza mai dargli segni di affetto. Pamela non gli diceva neanche di sentire la sua mancanza, da qui la decisione di allontanarsi.

"Dalla mia donna mi devo sentire desiderato", ha concluso Enzo. Non è escluso che i due diano ulteriori spiegazioni ma per il momento l'unica verità è che la favola dei due ex volti del Trono Over è giunta al capolinea.