L'emergenza Coronavirus ha letteralmente fermato il mondo. Tutto ciò che la gente vede al cinema o in tv è frutto del lavoro umano e perciò si è dovuto dire stop a quello che poteva rivelarsi un pericolo per tutti coloro che fanno parte dell'industria cinematografica e televisiva. Con riferimento al mondo delle serie tv, l'epidemia potrebbe causare il mancato completamento di alcune stagioni, ma bisognerà attendere un po' per ricevere conferme. Alcuni show non subiranno conseguenze, come Manifest 2 o The Good Doctor 3.

Altre invece avranno delle stagioni leggermente abbreviate come Grey's Anatomy 16.

Si prevedono tempi duri per gli amanti delle Serie TV per via della sospensione delle produzioni che solitamente, in questo period si avviano alla conclusione delle stagioni in corso. L'epidemia da Coronavirus che ha colpito tutto il mondo ha comportato in Canada e negli Stati Uniti l'interruzione delle riprese degli show del piccolo schermo e ciò si sta ripercuotendo sia sui palinsesti statunitensi che su quelli del resto del mondo.

Molte serie tv sono state 'colpite' dall'emergenza sanitaria. Tra queste sono incluse:

Batwoman : completati 19 episodi sui 22 previsti, probabile stagione abbreviata;

: completati 19 episodi sui 22 previsti, probabile stagione abbreviata; Bull 4 : 22 episodi non completati, probabile stagione abbreviata;

: 22 episodi non completati, probabile stagione abbreviata; Chicago Fire 8, Chicago Med 5 e Chicago P.D.7 : non completati i 23 episodi, stagioni leggermente abbreviate;

: non completati i 23 episodi, stagioni leggermente abbreviate; Empire 6 : completati soltanto 18 dei 20 episodi previsti, i restanti saranno girati appena possibile;

: completati soltanto 18 dei 20 episodi previsti, i restanti saranno girati appena possibile; FBI 2 : completati 19 episodi su 22, i restanti non verranno più prodotti;

: completati 19 episodi su 22, i restanti non verranno più prodotti; Grey's Anatomy 16 : completati 21 dei 25 previsti, la produzione ha deciso di concludere la stagione con il 21° episodio;

: completati 21 dei 25 previsti, la produzione ha deciso di concludere la stagione con il 21° episodio; Legacies 2 : produzione interrotta, non ci sono notizie su quanti episodi sono stati completati;

: produzione interrotta, non ci sono notizie su quanti episodi sono stati completati; Nancy Drew : 22 episodi non completati, probabile stagione abbreviata;

: 22 episodi non completati, probabile stagione abbreviata; NCIS 17, NCIS Los Angeles 11 e NCIS Orleans 6 : produzioni sospese, stagioni abbreviate;

: produzioni sospese, stagioni abbreviate; New Amsterdam 2 : non completate le riprese del 19° o 20° episodio su 22 previsti, nessuna notizia dalla produzione;

: non completate le riprese del 19° o 20° episodio su 22 previsti, nessuna notizia dalla produzione; Riverdale 4 : completati 20 episodi su 22, probabile stagione abbreviata;

: completati 20 episodi su 22, probabile stagione abbreviata; S.W.A.T.3 : completati 21 su 22 episodi previsti, probabilmente l'ultimo non verrà girato;

: completati 21 su 22 episodi previsti, probabilmente l'ultimo non verrà girato; Charmed 2 : completati 20 episodi su 22, nessuna comunicazione dalla produzione;

: completati 20 episodi su 22, nessuna comunicazione dalla produzione; Supergirl 5 : 21 episodi completati, il 22° verrà girato appena possibile;

: 21 episodi completati, il 22° verrà girato appena possibile; Supernatural 15 : completati 18 episodi su 20, stop alla messa in onda al 13°, la produzione assicura il completamento appena possibile;

: completati 18 episodi su 20, stop alla messa in onda al 13°, la produzione assicura il completamento appena possibile; The Flash 6 : 20 episodi completati su 22, la produzione deve ancora decidere cosa fare con i restanti;

: 20 episodi completati su 22, la produzione deve ancora decidere cosa fare con i restanti; The Resident 3 : completati 20 episodi su 23, i restanti non saranno più prodotti;

: completati 20 episodi su 23, i restanti non saranno più prodotti; The Walking Dead 10 : completati 15 su 16 episodi, l'ultimo sarà girato appena possibile e andrà in onda prossimamente come episodio speciale;

: completati 15 su 16 episodi, l'ultimo sarà girato appena possibile e andrà in onda prossimamente come episodio speciale; Young Sheldon 3: 22 episodi non completati, nessuna comunicazione dalla produzione.

L'emergenza non ha influenzato alcune serie tv come The Good Doctor 3 e Manifest 2

Alcune serie tv non sono state colpite dal lockdown dovuto al Coronavirus e verranno trasmesse senza alcuna abbreviazione, poichè gli episodi della stagione in corso sono stati già completati e pronti per la messa in onda.

I network americani hanno chiarito quali show non hanno subìto conseguenze sul numero degli episodi. Tra questi sono compresi:

9-1-1 : i 18 episodi della terza stagione sono stati completati;

: i 18 episodi della terza stagione sono stati completati; A Million Little Things : completati i 19 episodi della seconda stagione;

: completati i 19 episodi della seconda stagione; Agents of S.H.I.E.L.D. : la settima ed ultima stagione completata, i 13 episodi non hanno ancora una data di debutto;

: la settima ed ultima stagione completata, i 13 episodi non hanno ancora una data di debutto; Blindspot : completati i 13 episodi della quarta ed ultima stagione in programma in Usa quest'estate;

: completati i 13 episodi della quarta ed ultima stagione in programma in Usa quest'estate; DC's Legends of Tomorrow: completati i 15 episodi della quinta stagione;

completati i 15 episodi della quinta stagione; Hawaii Five-0 : decima ed ultima stagione (22 episodi) completata;

: decima ed ultima stagione (22 episodi) completata; Homeland : ottava ed ultima stagione (12 episodi) completata;

: ottava ed ultima stagione (12 episodi) completata; Killing Eve : terza stagione (8 episodi) pronta per debuttare in Usa il 26 aprile;

: terza stagione (8 episodi) pronta per debuttare in Usa il 26 aprile; Le regole del delitto perfetto : completati i 15 episodi della sesta ed ultima stagione;

: completati i 15 episodi della sesta ed ultima stagione; Manifest : completati i 13 episodi della seconda stagione;

: completati i 13 episodi della seconda stagione; The Good Doctor: completati i 20 episodi della terza stagione.

Non sono state inoltre colpite: Brooklyn Nine-Nine 7, Black-ish 6, Better Call Saul 5, Magnum P.I.

2, Modern Family 11, Outlander 5, Roswell, New Mexico 2, Station 19 3, The 100 7, This is Us 4, Westworld 3, Will & Grace 3 (revival).