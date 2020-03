Su Canale 5 continua l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto, che ogni pomeriggio tiene compagnia ad oltre due milioni e mezzo di telespettatori. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda dal 14 al 20 marzo 2020 in prima visione assoluta rivelano che per Lola e Prudencio arriverà il fatidico momento delle nozze e finalmente i due potranno coronare il loro sogno d'amore e quindi unirsi in matrimonio.

Le anticipazioni de Il Segreto 14-20 marzo: Lola e Prudencio si sposano

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto che andranno in onda fino al 20 marzo 2020 in televisione, rivelano che la cerimonia nuziale di Lola e Prudencio sarà molto sentita e soprattutto ricca di commozione.

Ad unirli in matrimonio sarà Don Berengario, il quale poi ricorderà anche tutte le altre coppie che ha unito in matrimonio all'interno di quella chiesa. E i due ragazzi saranno gli ultimi, dato che molto presto Puente Viejo verrà definitivamente allagata e quindi non esisterà più.

I due sposi, nel giorno tanto atteso, appariranno felici e spensierati quasi come se avessero dimenticato del tutto le preoccupazioni e le fatiche degli ultimi giorni. In particolar modo, Prudencio sembra aver accantonato definitivamente la paura dell'usuraio che gli sta alle calagne e che lo minaccia.

Lola, invece, sembra aver superato l'ansia che la stava opprimendo alla vigilia delle nozze.

La donna, però, non riesce a mettere da parte quello strano presentimento secondo il quale le sue nozze sarebbero state l'ultimo avvenimento di vera gioia che si sarebbe trovata a condividere con la sua famiglia. E dagli spoiler delle prossime puntate de Il Segreto emerge proprio che la ragazza non avrà tutti i torti, visto che una clamorosa sciagura (che non ha nulla a che fare con l'allagamento) sta per abbattersi su di lei e i suoi cari.

Il ritorno di Emilia

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda fino al 20 marzo, inoltre, rivelano che Meliton verrà ucciso da uno sconosciuto. Una morte che lascerà senza parole Carmelo, il quale comincerà ad indagare per portare alla luce la verità dei fatti. L'uomo comincerà a sospettare che Fernando possa essere ancora vivo e soprattutto ancora più pericoloso del solito.

Gracia, invece, conquisterà tutti cimentandosi con il flamenco: i suoi balletti durante il banchetto di nozze di Prudencio e Lola sarà un vero e proprio successo.

Occhi puntati anche su Don Berengario: gli spoiler della soap opera spagnola rivelano che il prete confesserà a Marina di non aver mai smesso di amarla. Marcela, invece, sarà disperata per la morte violenta e inaspettata del padre. Emilia, invece, tornerà di nuovo a Puente Viejo con Alfonso per aiutare i compaesani.