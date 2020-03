Dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 4 per mezzo del televoto, Pacifico Settembre è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine. L'ex concorrente del reality-show di Canale 5 non ha potuto fare a meno di parlare della ritrovata sintonia con Serena Enardu. Sebbene i due siano riusciti a riallacciare i rapporti dal punto di vista di sentimentale, oggi si trovano lontani a causa dell'emergenza sanitaria che sta vivendo l'Italia. La convivenza dei due ex gieffini infatti, è stata rimandata a data da destinarsi.

Le ultimi dichiarazioni di Pago

Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, Pago ha rivelato che la convivenza con Serena Enardu non è ancora arrivata. Sebbene l'ex gieffino abbia riferito che la coppia non vuole ripetere gli errori del passato, questa volta non c'entra nulla con la loro scelta.

I due ex gieffini sono separati per via del Coronavirus: Pacifico infatti vive a Pavia, mentre la Enardu a Cagliari. La coppia aveva deciso di prendere una casa insieme a Milano, ma al momento è una cosa davvero impossibile.

Durante l'intervista il cantautore ha dichiarato di essersi trovato di fronte ad una situazione che non avrebbe mai immaginato.

Pacifico Settembre ha rivelato che tutte le sue cose si trovano nella casa di Pavia. Inoltre al momento è impossibilitato a raggiungere Cagliari. La loro intenzione, però, è quella di stravolgere i piani: "Stiamo già cercando casa, anche se con questo clima le cose non sono semplici".

Nell'intervista l'ex concorrente del GF ha puntualizzato che l'allontanamento da Serena è dato solo ed esclusivamente da questa situazione emergenziale.

Infine Pago ha parlato di come sarà il giorno in cui chiederà in sposa la sua amata. Pacifico ha ammesso che non ama le cose troppe studiate, ma immagina già la location che potrà fare da cornice alla loro storia d'amore: "Un posto sul lago Maggiore legato ai nostri primi mesi insieme".

Lo sfogo di Pago sull'esperienza al GF

Durante l'intervista a Uomini e Donne Magazine, Pago ha parlato anche dell'esperienza vissuta nella casa più spiata d'Italia. L'ex gieffino senza troppi giri di parole ha puntato il dito contro Andrea Monvoli, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. Secondo Pacifico, il comportamento di Andrea, Fernanda e Patrick non è stato molto corretto nei suoi confronti: "Ho trovato privo di senso, soprattutto alla nostra età, il loro schierarsi e parlarmi alle spalle".

Secondo alcuni concorrenti Pacifico Settembre era il principale indiziato alla vittoria finale, ma da quando Serena Enardu è entrata in gioco, il percorso del gieffino si è incrinato.

Il diretto interessato non ha compreso perché alcuni dei suoi coinquilini gli hanno voltato le spalle proprio nel momento in cui stava cercando di recuperare la sua love story.