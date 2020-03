Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap Un posto al sole, che vedremo in onda nella settimana che va dal 30 marzo al prossimo 3 aprile 2020. Occhi puntati su Serena, la quale si troverà a fare i conti con una proposta del tutto inaspettata che arriverà da parte di Leonardo, il quale le farà una proposta molto importante. Viola, invece, continuerà ad essere in forte apprensione per le sorti di suo marito e la lontananza tra i due non la aiuterà a stare tranquilla.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 3 aprile: Viola in ansia per le sorti del marito

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino a venerdì 3 aprile, rivelano che Marina si ritroverà in una situazione decisamente molto difficile a causa di una sua amica di vecchia data, Gabriella che la metterà in grande difficoltà.

Ancora una volta Roberto Ferri arriverà in soccorso della donna e proverà a tirarla fuori dai guai e quindi a salvarla da questa ingarbugliata situazione. Ci riuscirà ancora una volta?

E poi ancora Niko e Susanna si prodigheranno per poter dare una mano al magistrato Nicotera e proveranno in tutti i modi a convincere il loro assistito Avella a collaborare con la giustizia e quindi a dare una mano. Intanto Viola ed Eugenio si ritroveranno sempre più distanti e per la donna non sarà affatto facile gestire questa situazione che la sta mettendo a durissima prova.

La donna, infatti, continuerà ad essere in pensiero per l'uomo di cui è innamorata temendo delle ripercussioni da parte di Tregara. Al tempo stesso Viola è anche preoccupata per i rischi che potrebbero correre lei e la sua bambina.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole rivelano che il boss Tregara non ha alcuna intenzione di 'mollare la presa' e infatti studierà dei nuovi loschi piani da mettere in atto per riuscire nel suo intento.

Occhi puntati anche su Leonardo, che in questi nuovi episodi sarà chiamato a lasciare Napoli per trasferirsi in Sicilia dove lo attende una nuova sfida dal punto di vista professionale.

Leonardo chiederà a Serena di partire con lui per la Sicilia

Un trasferimento che porterà Leonardo a fare una proposta del tutto particolare a Serena: l'uomo, infatti, deciderà di chiedere alla donna di gettarsi alle spalle il passato e di di partire con lui e quindi trasferirsi in Sicilia, dove potranno iniziare una nuova vita insieme lontani da tutto e tutti.

Quale sarà la decisione di Serena di fronte a questa proposta del tutto inattesa? Accetterà di seguirlo oppure no? Intanto Filippo avrà degli scontri verbali piuttosto accesi con suo padre Roberto: il motivo avrà a che fare con delle questioni lavorative, che metteranno i due a durissima prova.

E poi ancora gli spoiler delle puntate di Un posto al sole fino al 3 aprile 2020 rivelano che proseguiranno i preparativi per l'atteso matrimonio tra Guido e Mariella. I due si ritroveranno a dover fare una scelta 'sofferta' circa i nomi dei due testimoni che dovranno accompagnarli in questo giorno così importante, che li porterà finalmente a coronare il loro sogno d'amore.