A Un posto al sole tutto è pronto per una nuova, emozionante settimana. Gli abitanti di Palazzo Palladini dovranno affrontare diversi problemi quotidiani ma, come sempre, non mancheranno i momenti più leggeri e divertenti. Durante la settimana dal 23 al 27 marzo, Viola scoprirà che Eugenio le ha mentito per proteggere la sua famiglia. Tra Filippo e Serena, intanto, sarà un guerra aperta a causa delle incomprensioni che ormai sembreranno avere il sopravvento sulla coppia. Infine, il ritorno di Otello movimenterà il condominio, con i dispetti che riceverà da Guido e Renato.

Gli spoiler di Un Posto al Sole dal 23 al 27 marzo dicono che Eugenio chiederà il sostegno di Raffaele

Le anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana che va dal 23 al 27 marzo raccontano che ci sarà aria di tensione tra Viola ed Eugenio. Quest'ultimo, infatti, deciderà di tenere fuori dai suoi problemi la famiglia e chiederà il sostegno di Raffaele e Ornella. I due coniugi, però, saranno preoccupati per la situazione e decideranno di intervenire. Quando Viola scoprirà che suo marito le ha mentito, non la prenderà affatto bene, ma poi deciderà di stare accanto a Eugenio.

Nicotera sarà sempre più convinto ad approfondire le indagini e per questo deciderà di puntare il dito su uno dei membri del clan Tregara. Il magistrato si rivolgerà a Niko e Susanna per chiedere il loro aiuto in proposito.

Secondo gli spoiler fino al 27 marzo, a Un Posto al Sole ci saranno ancora litigi tra Filippo e Serena

Le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole, fino al 27 marzo, rivelano che Filippo e Serena continueranno ad essere travolti dalle incomprensioni.

La Cirillo penserà di assumere una babysitter per Irene, ma il marito non sarà d'accordo e questo sarà oggetto dell'ennesimo litigio. Inoltre, Ferri prenderà una decisione che potrebbe peggiorare ulteriormente i rapporti tra Filippo e Serena. Dopo aver discusso, comunque i due sceglieranno di seguire l'idea della Cirillo e, sempre mantenendo un atteggiamento distaccato, saranno alle prese con la selezione della babysitter.

Nel frattempo, il ritorno di Otello porterà scompiglio tra i condomini: Renato e Guido si dedicheranno a fare diversi dispetti all'ex vigile. Vittorio proverà a mediare, cercando di convincere Otello a porre fine alla guerra con suo padre e Renato. Marina e l'avvocato Leone, invece, proseguiranno con le indagini e scopriranno una pista che potrebbe condurli al vero colpevole della morte di Sebastiano Rosato. Tuttavia, Marina potrebbe fare un passo falso e scatenare nella persona sospettata una reazione non prevista. Infine, Bianca porterà alla terrazza un nuovo amico da accogliere, ma Giulia sarà fermamente contraria.