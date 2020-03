Steve La Chance ha deciso di fornire la sua opinione su Amici 19. Il coreografo americano ha utilizzato delle parole tutt'altro che tenere nei confronti del programma di Maria De Filippi. Ma non solo: La Chance ha tirato in ballo anche la maestra Alessandra Celentano, per via del suo atteggiamento a volte troppo "saccente" e spocchioso.

Gli amanti della scuola talent più famosa d'Italia sanno benissimo chi è Steve La Chance. Per chi invece non lo sapesse è bene sapere che il coreografo americano fino al 2010 ha ricoperto il ruolo di professore di ballo ad Amici.

Prima di arrivare nel programma della De Filippi, il danzatore si è fatto strada con dei giganti delle televisione come Pippo Baudo, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Oggi il coreografo è direttore artistico presso l'Accademia di Danza di Ravenna. Inoltre nel 2008 ha aperto una scuola di ballo a Formello.

L'attacco dell'ex professore al talent

Steve La Chance ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv. Tra i vari argomenti di cui si è trattato, il danzatore ha lanciato una vera e propria stoccata al programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

L'ex professore ha ammesso che non segue più da svariati anni il talent. Inoltre ha aggiunto che anche tutti i professionisti del settore hanno deciso di non guardare più il programma come avveniva in passato.

Infine Steve La Chance ha tagliato corto sulla trasmissione su Canale 5: "Amici non mi manca ed è cambiato tutto da quando ci lavoravo".

La Chance duro sulla Celentano

Durante l'intervista per il settimanale Nuovo Tv, Steve La Chance ha lanciato una frecciatina anche alla collega Alessandra Celentano.

In particolare al maestro di danza, non sono andate giù le critiche rivolte dalla maestra di Amici al trio di giurati formato da Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada. Secondo il maestro di ballo i vari litigi tra professori sconcentrano gli allievi: "Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale". La Chance è convinto, che determinate dinamiche creano ansia in una famiglia.

Inoltre il coreografo si è soffermato sul fatto che Alessandra Celentano abbia etichettato la giuria come degli incompetenti. La Chance è sicuro che si può esprimere un giudizio, ma non si può assolutamente dare dell'incompetente ad una persona. Soprattutto se si tratta di una persona come Luciano Cannito, che ha alle spalle una carriera artistica di tutto rispetto.

Infine pima di concludere l'intervista, Steve La Chance ha aggiunto: "Mi chiamava ignorante del settore". Tuttavia durante le edizioni precedenti di Amici, l'ex professore del talent ha puntualizzato che non si è mai arrivati a delle situazioni del genere.